Hejková nemá problémy zabít kapra, s basketbalistkami USK vyhlíží lepší rok

Bratislava - Trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková se po sérii šesti výher v Evropské lize a jisté účasti ve čtvrtfinále těšila na klidné vánoční svátky. Sedmašedesátiletá rodačka ze Žiliny se nechala vysadit na Slovensku po cestě z posledního utkání v maďarském Szekszárdu, kde její celek vyhrál jasně 89:51. Pětinásobná šampionka Euroligy věří, že si její hráčky přenesou formu i do nového roku a přeje si, aby byla soutěž co nejméně zasažena pandemií koronaviru, jak tomu bylo v minulých dvou sezonách.

"Mým hlavním přáním do nového roku je, aby se nás všech drželo zdraví. Máme za sebou dvě sezony, které tím byly ovlivněné a nechtěly bychom, aby se to promítlo i do té třetí. Všichni cítíme, že jsme ztratily dva roky, které mohly být z naší strany úspěšné," řekla Hejková v rozhovoru s ČTK.

Vánoce tráví členka Síně slávy FIBA tradičně v rodinném kruhu. "Tím, že už nemáme rodiče, jsme to my se sestrou, které organizujeme Štědrý den. Máme to rozdělené tak, že menu na Štědrý večer obhospodařuji já a ona má na starosti druhý den, kdy peče husu," líčila Hejková.

Bývalá trenérka Valencie, Spartaku Moskva nebo Ružomberoku dodržuje také všechny vánoční tradice. "Na rozdíl od většiny Slováků však nemáme k večeři kapustnicu, ale rybí polévku, která je známější v Česku. Nechybí ani salát nebo kapr. Vše je, jak má být," řekla slovenská trenérka.

Sama nemá problém kapra zabít. "To jsem se musela naučit. Dřív to dělala máma, pak jsem jí s tím pomáhala a nakonec to zůstalo na mně. Na druhou stranu to už ale dnes není třeba, protože mi ho prodejci sami připraví," uvedla bývalá hráčka pražské Slavie nebo Ružomberoku.

Vánoční dárky nakupuje v předstihu. "Já jsem takový tradicionalista. Vánoční dárky rozmýšlím a kupuji de facto od léta. Ostatní si ze mě sice dělají legraci, ale potom mám klid a nemusím nic shánět na poslední chvíli," řekla Hejková.

Poslední dny v končícím roce tráví rodačka ze Žiliny relaxací. Dříve lyžovala, ale od tohoto sportu již upustila a nedoporučuje ho kvůli možným úrazům ani svým hráčkám. "Vzhledem k tomu, že mé klouby nespolupracují s mým tělem, nelyžuji už asi patnáct let. Nevidím to ráda ani u svých hráček. Ony jsou ale profesionálky a myslím, že to v repertoáru nemají," uvedla.

S kompletním týmem USK se Hejková setká opět 2. ledna, kdy mají naplánovaný společný trénink. O pět dní později čeká české mistryně ligový duel se Strakonicemi a 12. ledna vyzvou doma v Eurolize dosud neporažený Jekatěrinburg. Cílem Hejkové je, udržet se ve skupině A na druhém místě, o nějž bojuje se španělskou Salamancou. S ní se Pražanky střetnou hned po Jekatěrinburgu.

"Jekatěrinburg už bude bohužel v plné síle se všemi oporami, takže nás čeká těžký zápas. Pokud bychom prohrály, musely bychom v dalším zápase zvítězit na hřišti Salamancy. Tam se ale moc nevyhrává, takže to bude velice náročný leden. Věřím, že to zvládneme," dodala Hejková.