Hejdu překvapilo, že hráčem sezony nebyl zvolen Staněk, reprezentace se vzdal

Plzeň - Kapitána fotbalistů mistrovské Plzně Lukáše Hejdu hodně překvapilo, že nejlepším hráčem sezony podle ankety Ligové fotbalové asociace (LFA) nebyl zvolen jeho spoluhráč brankář Jindřich Staněk, ale slávistický záložník Tomáš Holeš. Dvaatřicetiletý obránce uzavřel reprezentační kariéru, přestože za národní tým dosud odehrál jediné utkání.

"Symbolizuje to, že jsme titul urvali týmově. Ale za mě musím říct, že Jindra Staněk byl nejlepší hráč sezony. Pro mě bylo velké překvapení, že to nezískal. Ale tak to prostě je," řekl Hejda na tiskové konferenci.

Plzeň, která měla jistotu titulu už od středy, zakončila prvoligový ročník domácí výhrou 1:0 nad Ostravou v pátém kole nadstavbové skupiny o titul. "Každý hráč v hlavě měl, že k tomu musí přistoupit na sto procent. Myslím, že to tak i bylo. Některé pasáže zápasu možná nebyly stoprocentní od některých, ale vyhráli jsme a jsme šťastní," uvedl Hejda.

Vzpomněl si na debakl 0:5 na stadionu Slavie, který Západočeši jako čerství mistři utrpěli na závěr ročníku 2015/16. "Nevím, kolik kluků v kabině sedí, co ještě zažilo Slavii 0:5. Já to v hlavě měl. Oslavy proběhly, byly dlouhé, ale ne nějak extra divoké. Zápas jsme zvládli, jak jsme chtěli, takže spokojenost," konstatoval rodák z Bílovce.

S Viktorií slavil už pátý titul a premiérový v roli kapitána. "Když jsem před deseti lety přišel, tak jsem si ani nevysnil, že bych tu v Plzni zvedl pohár pětkrát a teď ještě jako kapitán. Pro mě strašná euforie a moc si to užívám," prohlásil Hejda.

Na reprezentaci, kterou v červnu čekají zápasy v Lize národů, už se necítí. "Po téhle sezoně jsem dokopaný, takže jsem rád, že vůbec stojím. Myslím, že reprezentace by měla být o mladších lidech, já bych se rád soustředil na Plzeň. Vím, že moje zdraví není stoprocentní, a když mám repre pauzu, chtěl bych ji využít spíš k tomu, abych se dal do kopy," přiznal Hejda. "Možná zní blbě vzdávat se reprezentace, když mám jeden start, ale takhle to momentálně cítím. Já už jsem o tom s trenérem (Jaroslavem) Šilhavým mluvil," přidal bývalý hráč Sparty, Jablonce nebo Příbrami.

V létě v Plzni určitě skončí s 19 góly nejlepší střelec soutěže Jean-David Beauguel a hrozí odchody i dalších hráčů. "Parta tady byla skvělá, odbojovali jsme to společně. Hodně jsme do toho vložili srdce. Toho si strašně vážím a cením. Na tenhle tým jsem fakt hrdý. Co jsme dokázali, byla neskutečná jízda sezonou. Kéž by všichni hráči zůstali a byli bychom takhle po kupě," dodal Hejda.