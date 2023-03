Hejda věří, že Plzeň konečně zlomí nepříznivou sérii na Slavii

Praha - Kapitán Lukáš Hejda věří, že plzeňští fotbalisté v sobotním šlágru 23. kola první ligy překvapí a z pozice outsidera konečně prolomí nepříznivou sérii na hřišti Slavie. Obhájci titulu v Edenu od dubna 2014 už jedenáctkrát za sebou nedokázali zvítězit. Dvaatřicetiletý obránce se na přímý souboj o vedení v tabulce těší, za klíčový pro další průběh sezony jej ale na setkání obou kapitánů s novináři neoznačil.

"Miluju tyhle zápasy. Poslední dobou je to mezi Slavií a námi vždy první s druhým. Očekávám tvrdý boj. Víme, že jsme v Edenu dlouho nevyhráli, už je to hodně let. Takže bychom to rádi prolomili a odvezli si všechny body," řekl Hejda.

V nadstavbové části minulé sezony Západočeši v Edenu remízou 1:1 nakročili k zisku titulu, ale čekání na tři body ze stadionu Slavie znovu protáhli. "Že bychom to úplně měli v hlavách a jeli do Edenu s tím, že jsme tam dlouho nevyhráli a třepali se, to určitě ne. Každý zápas chceme vyhrát. Samozřejmě respektujeme sílu Slavie, teď je to tak, že se nám tam dlouhodobě nedaří. Je už na čase, abychom tam něco urvali. Uděláme pro to maximum," uvedl Hejda.

Jeho tým ztratil během jarní části sezony první místo v tabulce a před šlágrem má na Slavii jednobodové manko. "Podle minulosti je to tak, že je favoritem Slavie. Hraje doma, kde je silná. Máme s nimi negativní bilanci, takže chápu, že bude favorit. Ale my jí nedáme nic zadarmo," poznamenal Hejda.

Doufá, že Plzeň bude v Edenu odvážnější než v minulých zápasech. "Poslední dobou nás hodně trápí koncovka. Ono se o Plzni hodně píše, že hrajeme nějak defenzivně. Od toho samozřejmě ustupovat nebudeme, ale chceme být odvážnější směrem dopředu. Víme, že čelíme velké kvalitě. Ale když člověk nebude odvážný a nepůjde štěstí naproti, pak se to k nám nepřikloní. Tyhle zápasy jsou hodně o prvním gólu. Týmu to dodá energii a pak hraje v klidu a uvolněněji," mínil Hejda.

Vzhledem k bodovým ztrátám Slavie a Plzně se k čelu tabulky přiblížila Sparta, které chybí k prvnímu místu už jen dva body. "Za to, že se dotáhla Sparta, si můžeme malinko sami. Doma jsme proti nim měli možnost se trochu odtrhnout, ale to se nepovedlo. Pro ligu je to zajímavé, dlouho to nebylo o třech týmech. Uvidíme, jak se s tím všichni popasují. Doufám, že my budeme ten nejšťastnější tým," uvedl Hejda.

Šlágr v Edenu může před nadstavbou hodně napovědět. "Je to určitě důležitý zápas, to všichni cítíme. Ale určitě to není zápas, ve kterém by se už rozhodlo o všem. Těch utkání bude ještě strašně moc. Vítězství by nám pomohlo do klidu a pohody, ale určitě by ještě o ničem nerozhodlo," dodal Hejda.

V plzeňském týmu bude zápas mimořádný pro záložníky Pavla Buchu a Jana Sýkoru, kteří působili ve Slavii. "Ještě nic do kabiny nevypsali, ale věřím, že vypíšou. To je taková naše tradice. Očekávám nějaké pohoštění, když to dobře dopadne," řekl Hejda s úsměvem.