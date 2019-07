Hebraista Haidler se v nové knize věnuje židovskému pohřbívání

Kurovice (Kroměřížsko) - Hebraista Jaroslav Achab Haidler se ve své nové knize věnuje židovskému pohřbívání. Poeticky v ní například vysvětluje symboly a texty z náhrobků, které jsou na židovských hřbitovech v ČR. Publikaci nazvanou Židovské hřbitovy a pohřbívání představil dnes autor na tvrzi v Kurovicích na Kroměřížsku, která hostí část letošního programu festivalu židovské kultury Ha-Makom.

"Kniha jsou vzpomínky a reflexe na to, co člověk potkává na židovských hřbitovech v otázkách lidí, kteří tam přijdou. Hlavně se soustředí na to nekrásnější, to znamená na text eulogií a epitafů. Na to velké zaměření židovského světa, židovského myšlení, do života a k nebesům," řekl ČTK Haidler.

Už skoro 20 let objíždí židovské hřbitovy s fotoaparátem a diktafonem a opisuje, překládá a fotí nápisy ze starých náhrobků. "Když to člověk dělá od roku 2001, no tak už je kam sáhnout. Chtěl jsem, aby si knihu každý, kdo jezdí po židovských památkách, dal do báglu," uvedl herec, překladatel, regionální politik a bývalý ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem.

Židovské pohřbívání je podle něj staletí prakticky neměnné. "Jediným rozdílem je, že ve Svaté zemi se kámen pokládá naplacato, všude jinde nastojato," řekl Haidler. Publikace je rozdělena do sedmi základních oddílů, ve kterých se autor věnuje domům, kamenům, textům, symbolům, pohřbům, hřbitovům a lidem. Nechybí ani mapa židovských hřbitovů v České republice.

Kniha má 192 stran, obsahuje množství barevných fotografií jednotlivých náhrobků. Publikaci v nákladu 2000 kusů vydalo nakladatelství Grada. K dostání je v knihkupectvích, v internetových e-shopech nebo přímo u vydavatele.