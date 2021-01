Házenkářům budou v úvodu kvalifikace chybět kvůli covidu trenéři

Plzeň - Trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš měli pozitivní test na koronavirus a budou českým házenkářům chybět nejméně ve středečním úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech. Mužstvo povedou trenér brankářů Petr Štochl a bývalý kouč národního celku Pavel Pauza, který má jinak na starosti juniorskou reprezentaci.

"Je to hrozně zvláštní situace, že u týmu nemůžeme být. Na druhou stranu od začátku téhle situace s covidem bylo jasné, že člověk musí být maximálně flexibilní a připravený na všechny různé možnosti. Jedna z možností bohužel nastala teď. Jak já, tak i Honza jsme 2. ledna dostali pozitivní test na covid," řekl při on-line tiskové konferenci Kubeš.

Reprezentanti se od Nového roku chystají v Plzni na vstup do kvalifikace a následné mistrovství světa v Egyptě. Oba trenéři jsou v karanténě. "Musím říct, že jsem nemocný. Abych pravdu řekl, první cíl přede mnou je se uzdravit. Nemá smysl brát onemocnění na lehkou váhu. Když budu zdravý za pět dní, bude to skvělé. Když za 10 dní, bude to dobré. Když za 20 dní, budu furt rád, že se uzdravím," uvedl Kubeš.

"Honza (Filip) je na tom tak, že nemá žádné symptomy. Test byl pozitivní, ale jinak se mu daří dobře. Asi má lepší životní styl než já," žertoval Kubeš. Mezi hráči se zatím žádný pozitivní nález neobjevil. "Velká část kluků si tím onemocněním už prošla. Riziko nového onemocnění je tedy nižší," poznamenal Kubeš.

Mužstvo zatím vedl trenér brankářů a nedávný reprezentant Štochl a dnes odpoledne se připojil Pauza, který působil jako hlavní kouč národního A-týmu v letech 2005 až 2008.

"Na dálku komunikuji s Honzou Filipem, který to zase konzultuje s Danem. Jsem taková prodloužená ruka, řekněme takový výkonný trenér, který je fyzicky na tréninku a snaží se aplikovat to, co nám naordinují Honza s Danem. Pro mě to bylo složité v tom, že jsem musel poměrně rychle vstřebat a nastudovat veškeré kombinace a systémy, které hrajeme a které jsem neměl tak dobře zajeté. Ale tým ví, jak má trénovat. Pomáhají mi zkušenější hráči jako Ondra Zdráhala, Martin Galia," přiblížil Štochl.

"Za mě je velmi významné, že dorazil Pavel (Pauza). Zaprvé reprezentaci trénoval, zadruhé je trenér rozhodně delší dobu a zatřetí tady máme slušné procento mladých hráčů, s kterými pracoval v juniorce a některé měl i na Dukle," dodal Štochl, který vede brankáře u reprezentace od června.

Filip v neděli přes video vedl taktickou poradu. "Nominaci na zápas budeme dělat my dva s Honzou. Máme nejlepší přehled, jak na tom hráči jsou. Samozřejmě budeme věci konzultovat s Petrem a Pavlem. Vedení utkání bude na nich, my do toho budeme zasahovat jen minimálně," uvedl Kubeš.

Kdy se s Filipem k týmu vrátí, není jasné. V sobotu čeká reprezentaci v Plzni domácí odveta s Faerskými ostrovy a 14. ledna vstoupí zápasem proti Švédsku do mistrovství světa v Egyptě.

"Doufám, že se rychle uzdravíme. V současné době je moje fyzická účast na Faerských ostrovech nebo potom dál vyloučená," řekl Kubeš. "Honza Filip je na izolaci tady na hotelu. Nevím, jaké jsou přesně podmínky z hygieny. Testy se provádějí průběžně a pakliže bude mít negativní test, předpokládám, že nebude problém, aby se odvety zúčastnil," uvedl Štochl.

Reprezentanti se zpožděním vstoupí do čtyřčlenné skupiny evropské kvalifikace. Dvojzápas a Faeřany se měl původně hrát už na začátku listopadu, kvůli koronavirové situaci v zemi byl ale odložen. Dalšími dvěma soupeři ve skupině jsou Rusko a Ukrajina. Závěrečnou nominaci na světový šampionát v Egyptě oznámí trenéři příští pondělí.