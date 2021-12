Házenkářky zkusí na MS proti Maďarkám napravit dojem ze zápasu s Německem

Llíria (Španělsko) - České házenkářky v sobotu večer proti Maďarsku odehrají druhý zápas na mistrovství světa ve Španělsku. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se pokusí odčinit čtvrteční úvodní porážku o 10 branek s Německem a proti dalšímu jasnému favoritovi získat první body do základní skupiny E. Kouč věří, že se jeho tým zlepší ve všech činnostech.

Zatímco Češky v úvodním zápase neuspěly a prohrály 21:31, Maďarky potvrdily roli favoritek a Slovensko porazily 35:29. Do další fáze turnaje, kterou jsou čtyři šestičlenné skupiny, postoupí první tři týmy. Český celek uzavře základní skupinu pondělním soubojem s bývalým federálním partnerem Slovenskem.

"Matematicky zatím nebudeme ohledně postupu nic propočítávat. Prozatím podle papírových tabulek dopadly oba zápasy tak, jak měly. My uděláme všechno pro to, abychom postoupili, ať už bude kombinace nadcházejících dvou zápasů jakákoliv," řekl v on-line rozhovoru s novináři Bašný.

S Maďarkami se český tým utkal při své předchozí účasti na mistrovství světa před čtyřmi lety a prohrál těsně 29:30. O rok dříve na Euru naopak Bašného svěřenkyně překvapivě zvítězily 27:22.

"Je to jiný soupeř než Německo. Jejich hra je jiná, trošičku silovější, akademičtější. Je to trochu klasičtější obrana, trochu méně aktivní. V útoku je jejich hra po základní rozehrávkové kombinaci založená na hře jedna na jednu a na to si budeme muset dávat pozor. Je to celek, který má velkou kvalitu. Doufám, že se na něj připravíme tak, abychom byli schopni zahrát lepší zápas než proti Němkám," uvedl Bašný.

Na minulém světovém šampionátu obsadily Maďarky 14. místo, na loňském Euru skončily desáté. Na rozdíl od českého celku se představily na letních olympijských hrách, kde byly sedmé. Poslední medaili na velké akci získaly Maďarky v roce 2012, kdy na mistrovství Evropy vybojovaly bronz.

"Maďarský tým prochází generační obměnou. Jejich výkony na olympiádě byly sympatické, trochu mě překvapily. Mají oproti nám jednu velkou výhodu, mohly se spolu připravovat také v létě. Každopádně jejich nejzkušenější hráčky ve Španělsku nejsou a zodpovědnost bude tak přenesena na jiné hráčky, které možná ještě nejsou v té roli úplně zvyklé působit," řekla česká křídelnice Jana Knedlíková, která hrávala v maďarských klubech Györu a Mosonmagyaróváru.

"Maďarky každopádně nebudou tak silově a rychlostně vyspělé jako Němky, jejich obrana by nám mohla vyhovovat víc. Důležité bude netahat první zápas do sobotního utkání. Musíme přijít s novou energií a jít do toho od začátku až do konce," dodala dvaatřicetiletá hráčka.

Na minulém světovém šampionátu předloni český tým chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na MS ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Zápas Česka a Maďarskem začne v sobotu ve 20:30.