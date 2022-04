Házenkářky v kvalifikaci ME senzačně porazily olympijské vítězky z Francie

Plzeň - České házenkářky ve třetím utkání kvalifikace mistrovství Evropy senzačně porazily olympijské vítězky a obhájkyně stříbra z Francie 31:30. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného získaly první body ve čtyřčlenné skupině a zvýšily šanci na postup na listopadový šampionát. Češky jednomu z nejlepších týmů poslední doby oplatily vysokou prohru 22:38 z úvodního venkovního duelu.

Českému celku patří ve skupině stále poslední místo. Bašného svěřenkyně mají stejně bodů jako třetí Ukrajina, druhé Chorvatsko je na tom o dva body lépe. Na šampionát postoupí první dva celky ze skupiny. Češky odehrály zatím jen tři zápasy, březnové duely s Ukrajinou byly kvůli ruské invazi odloženy a jejich osud je nejistý. V neděli v klíčovém utkání nastoupí házenkářky v Chorvatsku.

"Samozřejmě jsou to body navíc, nikdo je proti nim neuhrál a neuhraje. Co budou znamenat, to bohužel nevím. To uvidíme podle toho, jestli budeme hrát jeden nebo tři zápasy," řekl ve svazové nahrávce pro média Bašný. "V Chorvatsku budeme muset podat stejně kvalitní výkon jako dnes, nebude stačit hráč o něco hůř. Soupeřky to stejně jako my budou brát jako zápas o postup," doplnil.

Do reprezentace se po dvou a půl letech a mateřské pauze vrátila dlouholetá kapitánka Iveta Korešová a opět táhla český tým. V zápase zaznamenala hned osm branek, z toho pět ze sedmimetrových hodů a společně s Markétou Jeřábkovou byly nejlepšími střelkyněmi utkání.

"Návrat Ivety byl určitě jeden z faktorů, ale nebyl to jen faktor Iveta. Na prosincovém šampionátu jsme měli hrozný problém s proměňováním šancí, na začátku kvalifikace jsme zase ve Francii nestačili fyzicky. Vítězství se začalo rodit už na předchozím kempu, kde jsme pracovali na našich útočných situacích. Ale zkušenost hráček, které tu byly, ať už Iveta Korešová nebo Hana Kvášová, to tým uklidní," poznamenal Bašný.

Podvečerní výhra Chorvatek na neutrální půdě proti Ukrajině postavila český celek před nutnost pokusit se o senzaci proti vysokému favoritovi, který na posledním evropském i světovém šampionátu vybojoval stříbro. Domácí outsider v Plzni od začátku působil hladovějším dojmem a udržoval si dvou až tříbrankový náskok. I díky tomu, že se mezi tyčemi se dařilo Kudláčkové.

Po změně stran Češky nepustily Francii ani jednou k vyrovnání a necelých 11 minut před koncem zvýšila Jeřábková na 26:22. Výběr galského kohouta pak zabral a podařilo se mu dotáhnout na rozdíl jednoho gólu.

Do české branky se dostala náhradnice Mučková, která přispěla několika zákroky, a domácí už senzační vítězství nepustili. V závěru jim pomohla i přesilovka. Francouzky se ještě jednou dotáhly na jednu branku, ale Češky už několik zbylých sekund zkušeně podržely míč.

Zvláštní význam má vítězství nad Francií pro trenéra Bašného, jenž v zemi galského kohouta dlouhá léta působí na klubové úrovni a aktuálně vede druholigový Achenheim Truchtersheim. Olympijské vítězky v kvalifikaci poprvé ztratily body.

"Hráčky perfektně hrály to, co jsme si dohodli, ať už v obraně nebo v útoku. Nedali jsme jejich brankářkám, které jsou fantastické, žádnou šanci. Holky hrály dobře, vždy, když bylo potřeba dát gól, tak ho daly. Dávali jsme důležité branky, to bylo rozhodující," řekl Bašný.

"Těžko se mi budou hledat slova. Jsou to olympijské vítězky, hrály proti nám v plné palbě. Prohrály s námi a nebyly lepší. My jsme byly lepší po celý zápas, což je neuvěřitelné a zní to jako totální bizár," uvedla brankářka Kudláčková.

ČR - Francie 31:30 (16:13)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Mučková - Knedlíková 6, Kvášová, Kordovská, Korešová 8, Mikulášková, Hurychová 2, Stříšková, Stellnerová 1, J. Franková, A. Franková, Kovářová 1, Jeřábková 8, Malá 4, Cholevová 1.

Nejvíce branek Francie: Toublancová, Foppaová obě 4. Rozhodčí: Merzová, Kuttlerová (obě Něm.). Sedmimetrové hody: 5/5 - 6/3. Vyloučení: 4:3. Diváci: 1200.

Ukrajina - Chorvatsko 19:26 (11:12).

Tabulka:

1. Francie 5 4 0 1 144:116 8 2. Chorvatsko 5 2 0 3 112:114 4 3. Ukrajina 3 1 0 2 67:76 2 4. ČR 3 1 0 2 77:94 2