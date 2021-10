Házenkářky po debaklu ve Francii přivítají v kvalifikaci ME Chorvatsko

Zlín - České házenkářky dnes nastoupí k druhému z šesti utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného ve Zlíně přivítají Chorvatsko a po středečním úvodním debaklu 22:38 na půdě olympijských vítězek z Francie potřebují bodovat. Balkánský tým, který obhajuje bronz z posledního Eura, na úvod skupiny senzačně prohrál doma s Ukrajinou (22:23). Šlo o největší překvapení celého kvalifikačního kola.

Vzhledem k tomu, že šampionát v příštím roce hostí tři země, se tentokrát v kvalifikaci hraje jen o 12 postupových míst. Na mistrovství projdou první dva týmy z každé skupiny. Kvalifikace vyvrcholí příští rok na jaře.

"Chorvatky po domácí prohře s Ukrajinou potřebují někde akutně získat body. Pokud by je vybojovaly v neděli u nás, nebyla by pro ně prohra s Ukrajinou až tak závažná. Tím pádem budou mít možná o to větší motivaci. To ale nic nemění na tom, že my od začátku víme, že nedělní zápas je pro nás důležitý a pro úspěch v kvalifikaci výhru potřebujeme," uvedl v tiskové zprávě Bašný.

Jeho svěřenkyně ve středu při vstupu do kvalifikace vůbec nestačily na čerstvé olympijské vítězky a stříbrné medailistky z posledního Eura Francouzky, jimž podlehly vysoko 22:38. Češky vyhrály jediný z posledních devíti zápasů.

"S výsledkem spokojení rozhodně být nemůžeme. Najdeme si tam i spoustu pozitivních věcí, ale na to, abychom uspěli proti Chorvatsku, se budeme muset zlepšit," poznamenal Bašný.

"Věnovat se budeme práci naší obrany s ohledem na útočnou organizaci Chorvatska a samozřejmě také našemu útoku, tomu věnujeme dva dny. Také se zaměříme na to, aby se hráčky daly po fyzické stránce dohromady a do zápasu šly mentálně i fyzicky dobře naladěné," doplnil český trenér.

Chorvatky, které na posledním Euru nečekaně získaly bronz, ve čtvrtek senzačně prohrály doma s Ukrajinou 22:23. Šlo o největší překvapení celého kvalifikačního kola. "Zápas se Chorvatkám nepovedl, určitou roli ale asi hrálo podcenění soupeře. Chorvatky hrály v domácím prostředí, v poločase vedly o čtyři branky a možná si už myslely, že to mají vyhrané. Zvlášť, když mají medaili z mistrovství Evropy. Zápas v neděli bude úplně jiný," přemítal Bašný.

K jeho týmu se oproti utkání ve Francii připojily čtyři hráčky - brankářka Hana Mučková, Petra Maňáková, Julie Franková a juniorka Charlotte Cholevová. "Sestavu pro zápas uzavřenou nemáme, předpokládám, že uděláme nějaké změny. Připojily se k nám některé hráčky, které s námi nebyly ve Francii. Nepřijely sem za námi do Zlína, aby byly jen do počtu, ale aby nám v utkání pomohly a tým posílily. Některé z nich určitě do zápasu nastoupí," dodal Bašný, jehož svěřenkyně čeká v prosinci mistrovství světa.

Zápas s Chorvatskem začne v neděli ve Zlíně v 17:20.