Házenkářky narazí v kvalifikaci na dva medailisty z minulého Eura

Vídeň - České házenkářky se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2022 utkají se dvěma medailisty z posledního šampionátu. V mimořádně nabité čtvrté skupině si svěřenkyně trenéra Jana Bašného zahrají s druhým týmem z prosincového závěrečného turnaje Francií a Chorvatskem, které získalo bronz. Zbylým soupeřem bude Ukrajina. Rozhodl o tom los v sídle evropské federace EHF ve Vídni.

Na šampionát v příštím roce postoupí první dva celky z každé z šesti kvalifikačních skupin. Český tým by tak k účasti na závěrečném turnaji, který budou pořádat Slovinsko, Severní Makedonie a Černá Hora, musel senzačně zaskočit jednoho z velkých favoritů. Kvalifikace odstartuje v říjnu a vyvrcholí na jaře příštího roku.

Českému týmu, který na loňském Euru navzdory dobrým výkonům těsně prohrál všechny tři zápasy, při losu o jedno místo utekl druhý ze čtyř výkonnostních košů. Reprezentantky figurovaly až ve třetím a bylo jasné, že dostanou papírově těžší soupeře než obvykle.

Vzhledem k tomu, že šampionát hostí tři země, se tentokrát v kvalifikaci hraje jen o 12 postupových míst. Účast na šampionátu už má vedle pořadatelů jistou také obhájce zlata Norsko.

"U nás postupují prostě jen dva ze skupiny na rozdíl od mužů, kde postupují i čtyři týmy z třetích míst. Je to poslední šampionát, na kterém se hraje v 16 týmech. Proto je to velice těžké. Kdyby se hrálo v počtu 24 účastníků, bylo by naše hodnocení losu úplně jiné," uvedl Bašný.

"Dva týmy jsou medailové. Ukrajina je jeden ze tří týmů čtvrtého koše, které byly nasazené rovnou bez předkvalifikace. Ve čtvrtém koši tak byly určitě slabší týmy, právě ty předkvalifikační. Naopak Ukrajinky mají dobrý tým," dodal Bašný v tiskové zprávě.

Francie v závěrečném utkání posledního Eura podlehla Norsku 20:22. Výběr galského kohouta získal na kontinentálních šampionátech zatím pět medailí, v roce 2018 se radoval ze zlata. O rok dříve Francouzky vyhrály mistrovství světa, což se jim povedlo ještě v roce 2003. Na posledních olympijských hrách skončily druhé. V posledním vzájemném duelu v roce 2015 prohrál český celek s Francií na turnaji v Paříži 20:31, na evropském šampionátu v roce 2012 pro změnu těsně 22:24.

"Z prvního koše nebylo na výběr, Francouzky jsou medailový tým," řekl Bašný, který ve Francii dlouhá léta žije a vedl i tamní prvoligové celky. "Francouzský tým znám dobře, asi pět nebo šest z nich jsem trénoval. Ale to rozhodně neznamená, že nad nimi vyhrajeme. Naopak si na nás dají pozor, tím jsem si jistý," dodal Bašný.

Chorvatky na loňském Euru překvapily bronzem, poté co v souboji o třetí místo zdolaly Dánsko. Připsaly si první medaili z velké akce. Český tým se s Chorvatkami utkal naposledy před dvěma lety na přípravném turnaji v Poreči a prohrál 24:30.

"Z druhého koše byly hratelné Polky, které jsou v rankingu těsně před námi. Že s nimi hrát můžeme, jsme si teď ukázali v přípravě v Polsku. Chorvatky jsou v rankingu těsně před Polskem, ale jejich výkon na Euru teď byl fantastický," uvedl Bašný.

Papírově nejslabším týmem čtyřčlenné skupiny je Ukrajina, která nestartovala na posledních třech evropských šampionátech. V roce 2000 ale vybojovala stříbro a na olympiádě o čtyři roky později bronz. S Ukrajinou si český celek zahrál v kvalifikaci o Euro 2016 - venku Bašného tým zvítězil 24:20 a doma pak 31:30. Soupeře zdolal i na šampionátu v roce 2012.

Češky startovaly na čtyřech z posledních pěti evropských šampionátů a na kontinentálním mistrovství nechyběly třikrát po sobě. Jejich maximem jsou dvě osmá místa z let 1994 a 2002.