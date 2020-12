Házenkářky budou proti Španělkám odvracet hrozbu vyřazení z ME

Herning (Dánsko) - České házenkářky v pondělí na evropském šampionátu v Dánsku odehrají proti Španělsku poslední ze tří zápasů základní skupiny, v němž budou odvracet hrozbu vyřazení. Pokud se chtějí v turnaji udržet, potřebují v přímém souboji o postup do další fáze úřadující vicemistryně světa a velké favoritky porazit.

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného na šampionátu v Herningu prohrály první dva zápasy čtyřčlenné základní skupiny se Švédskem i Ruskem, byť v obou případech proti velkým favoritkám útočily na překvapivý bodový zisk. Španělky mají na kontě bod a k postupu jim stačí remíza. Do další fáze turnaje, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, projdou první tři týmy. Předloni český celek obsadil na Euru 15. místo.

"Určitě se nechceme loučit. Máme tady hrozně dobrou partu. Myslím, že i výkony zatím byly dobré. Fakt stačí vyhrát ten jeden zápas. Chtěly bychom si to určitě prodloužit, chtěly bychom tu být co nejdéle," řekla v on-line rozhovoru s novináři spojka Markéta Hurychová.

České hráčky si po sobotní večerní remíze Španělska se Švédskem oddychly, že jim k postupu bude stačit jakékoli vítězství. "Na večeři jsme měli všichni zapnuté telefony a každý měl to skóre jinak, někdo o pět sekund později, někdo dříve. Střídaly se tam různé vlny, chvíli se někdo radoval, pak zase smutnil. Ale oddechly jsme si, bylo by těžké jít do toho s tím, že musíte vyhrát o několik. To já osobně nemám ráda. Jdeme na vítězství a konec," uvedla Hurychová.

"Určitě je to lepší než hrát na to, že musíte vyhrát o dva tři góly. To je vždy trochu ošemetné, hlavně je to v hlavách starost navíc. Takhle víme, že musíme vyhrát, a budeme tak hrát, abychom vyhráli," dodal Bašný.

Španělky sice na minulém Euru skončily až dvanácté, na loňském mistrovství světa však vybojovaly stříbro. "Jsou pod velkým tlakem. Přijely sem jako stříbrné medailistky z mistrovství světa s tím, že v pohodě postoupí dál. Teď se dostávají do situace, že hrají rozhodující zápas o postup, to není úplně komfortní. Na tuto situaci nebyly připravené, dostaly se do ní až včera večer. Nemají tolik času se plně přešaltovat na to, že taky můžou jet pozítří domů. V tom máme docela výhodu," mínil Bašný.

Češky věří, že zvítězí, pokud dokážou navázat na sobotní výkon proti olympijským šampionkám Ruskám, jimž podlehly těsně 22:24. "Když budeme hrát stejně dobře, tak jo. Ale hra bude úplně jiná, Španělky hrají hodně jinak než Rusky. Jejich silné stránky jsou jinde," podotkl Bašný.

"Myslím, že musíme zlepšit útok, potom můžeme vyhrát. Určitě nás Španělky nepodcení, vybudovaly jsme si tu nějaký respekt. Už tu na nás nekoukají jako na nějaké Česko, co si to přijelo odehrát a pojede domů. Opravdu bychom mohly vyhrát," dodala Hurychová.

Zápas začne v pondělí v 18:15. Kvůli opatřením proti covidu se celý šampionát hraje bez diváků.