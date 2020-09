Házenkáři si na MS zahrají se Švédskem a Egyptem

Káhira - Čeští házenkáři si na lednovém mistrovství světa zahrají v základní skupině G se Švédskem, domácím Egyptem a vítězem kvalifikace Jižní a Střední Ameriky. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti šampionátu Káhiře. S prvními dvěma soupeři se reprezentanti utkali v základní skupině i při své poslední účasti mezi elitou před pěti lety a oběma podlehli.

Celkem 32 účastníků bude v Egyptě rozděleno do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy tři nejlepší týmy postoupí do další fáze. V ní se 24 celků utká ve čtyřech šestičlenných skupinách a dva nejlepší z každé z nich projdou do čtvrtfinále. Turnaj se bude hrát od 13. do 31. ledna.

Český celek se představí na světovém šampionátu poprvé od roku 2015. Tehdy v Kataru obsadil 17. místo, když nepostoupil ze základní skupiny, ale poté vyhrál Prezidentský pohár pro vyřazené týmy.

Na šampionát se česká reprezentace dostala díky zrušení závěru kvalifikace včetně play off. Českému týmu pomohlo, že na letošním mistrovství Evropy postoupil ze skupiny a skončil na 12. místě.

Český celek figuroval před losem ve třetím ze čtyř výkonnostních košů a měl jistotu, že se vyhne Islandu, Brazílii, Uruguayi, Francii, Jižní Koreji, Japonsku a Bahrajnu.

Z nejsilnějšího prvního koše dostali reprezentanti Švédsko. Seveřané jsou sice podle získaných medailí historicky druhým nejúspěšnějším týmem světových šampionátů, poslední cenný kov mezi elitou však vybojovali už před 19 lety.

Poslední ze čtyř světových titulů si připsali ještě o dva roky dříve shodou okolností na šampionátu v Egyptě. Na minulém MS skončili pátí. Český celek na Švédsko narazil i při poslední účasti na mistrovství světa a v Kataru utrpěl debakl 22:36.

Před pěti lety reprezentace shodou okolností ve skupině narazila i na Egypt a ve zřejmě klíčovém souboji o postup prohrála 24:27. Africký celek startuje na světovém šampionátu nepřetržitě od roku 1993. Na minulém závěrečném turnaji obsadil osmé místo, jeho maximem je čtvrtá příčka z roku 2001. Egypťané figurovali v druhém koši, který se losoval jako poslední. Coby pořadatel měli právo výběru skupiny a zvolili si tu s Čechy.

Los základních skupin:

Skupina A: Německo, Maďarsko, Uruguay, Kapverdy.

Skupina B: Španělsko, Tunisko, Brazílie, Polsko.

Skupina C: Chorvatsko, Katar, Japonsko, Angola.

Skupina D: Dánsko, Argentina, Bahrajn, Kongo.

Skupina E: Norsko, Rakousko, Francie, vítěz kvalifikace Severní Ameriky a Karibiku.

Skupina F: Portugalsko, Alžírsko, Island, Maroko.

Skupina G: Švédsko, Egypt, ČR, vítěz kvalifikace Jižní a Střední Ameriky.

Skupina H: Slovinsko, Bělorusko, Jižní Korea, Rusko.