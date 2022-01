Házenkáři remizovali se Švédskem 27:27 a na ME jim k postupu chyběl gól

Bratislava - Čeští házenkáři na mistrovství Evropy do další fáze neprošli. V závěrečném utkání základní skupiny E v Bratislavě v přímém souboji o postup sice dokázali remizovat s favorizovaným Švédskem 27:27, nerozhodný výsledek ale vzhledem k lepšímu skóre stačil Seveřanům. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka drželi s úřadujícími vicemistry světa krok po celý zápas, ubránili poslední útok soupeře, ale na vítězný gól už neměli čas.

Český celek zakončil šampionát s jedním vítězstvím, remízou i porážkou. V papírově mimořádně nabité základní skupině nejprve těsně podlehl obhájcům zlata Španělům 26:28, poté porazil Bosnu a Hercegovinu 27:19 a dnes sebral bod Švédům. Reprezentanti nenavázali na minulé dva evropské šampionáty, na nichž postoupili ze základní skupiny. V roce 2018 obsadili šesté místo a vyrovnali své maximum.

"Hrozně mě to bolí, jsem hrozně zlomený a zklamaný. Pro mě je důležité, že kluci ukázali, že jsou schopni hrát se světovou špičkou, s dvojnásobnými mistry Evropy Španěly, s vicemistry světa Švédy. Oni z nás měli strach. V závěru nejen že měli štěstí, ale měli i přízeň jiných faktorů," řekl Trtík novinářům.

"Hodně těžko se to hodnotí. Když brouzdáte po hřištích 30 nebo 40 let, víte, že by to mohlo být jinak, ale není. Hrají tam roli jiné věci, asi těžko si někdo dokáže představit, že by najednou mistr Evropy a vicemistr světa nepostoupil ze skupiny. Takhle asi naznačím, o co jde. Jsem na tým hrozně hrdý. Kluci ukázali, že fakt umí hrát házenou. Jsou tu mladí hráči, kteří se popasovali s nejlepšími na světě," dodal Trtík, který vedl tým na velké akci poprvé od roku 2005.

Šedesátiletý trenér udělal jednu změnu v sestavě oproti sobotnímu vítěznému utkání s Bosnou, na pivota se vrátil Reichl místo Užka. Švédům chybělo několik hráčů kvůli koronaviru.

Stejně jako v předchozích zápasech měl český tým v desetitisícové hale Ondreje Nepely, která může být kvůli opatřením proti covidu během turnaje zaplněna maximálně z jedné čtvrtiny, prakticky domácí prostředí. Fanoušci od úvodu sledovali velký boj s řadou poměrně tvrdých zákroků. Chorvatští rozhodčí za první půli vyloučili na každé straně po třech hráčích.

Trtíkův celek v úvodním dějství vedl jen na samém začátku a poté musel dotahovat. Švédové, se čtyřmi zlaty historicky nejúspěšnější tým evropských šampionátů, za polovinou první půle odskočili do dvoubrankového vedení, ale Češi ve 22. minutě po Pirochově trefě srovnali na 9:9.

Jednadvacetiletá spojka odehrála vynikající úvodní dějství a ze čtyř střel čtyřikrát skórovala. V české brance se rozchytal Mrkva, jenž za první půli předvedl šest zákroků a několikrát dal spoluhráčům šanci na to jít do vedení. Jeho protějšek Palicka, syn českého otce, se ale těsně před pauzou také blýskl a Seveřané šli do kabin s těsným náskokem 12:11.

Po změně stran národní tým srovnal, ze stavu 15:15 ale soupeř odskočil do dvoubrankového vedení. Švédům pomohly i dva kontroverzní výroky chorvatských rozhodčích, především pak možnost znovu zahrávat sedmičku poté, co Mrkva nejprve Wanneho vychytal.

Ve 42. minutě Claar poslal favorita poprvé v utkání do třígólového náskoku. Češi se ale nenechali zdeptat, předvedli šňůru tří branek a Patzel ve 49. minutě srovnal na 22:22. Vzápětí reprezentanti dokonce útočili na to, aby získali vedení, ale po technické chybě ztratili míč.

"Celou dobu jsme dotahovali jednogólové manko. Měli jsme jednu šanci jít na plus jedna, což by je možná zlomilo. Nepovedlo se nám to, chybělo málo," řekl s šesti brankami nejlepší střelec utkání Babák. Všechny góly dal po změně stran.

Švédové řadu útoků zachránili až díky sedmičkám, všech pět jich zahrávali v druhé půli. Češi takovou šanci nedostali ani jednou v zápase. "Bylo vidět, že Švédové nevěděli, trápili se. Ty sedmičky byly hodně z nouze, ale nakonec to tam zvládli propašovat. Mají borce, kteří mají něco odehráno," poznamenal Babák.

Češi i dál dotahovali, předváděli výkon na hranici možností a nečekaně dostali vicemistry světa do úzkých. Švédové si s vypětím sil drželi jednobrankový náskok, na který outsider dokázal vždy zareagovat. V 60. minutě srovnal Babák na 27:27. Trtíkův tým poté ubránil závěrečný útok soupeře, ale do konce už zbývalo jen několik sekund a poslední přihrávka přes půl hřiště Čechům nevyšla.

"Věděli jsme, že je pár sekund do konce, že není čas přemýšlet. Nevím, kdo nahrával. Viděl, že je volné křídlo, snažil se co nejrychleji rozehrát. V tento moment nemůžeme nikomu nic vyčítat," uvedl Babák.

ME házenkářů na Slovensku a v Maďarsku: Základní skupina E (Bratislava): ČR - Švédsko 27:27 (11:12) Sestava a branky: ČR: Mrkva, Mizera - Hrstka 4, Bečvář, Jurka, Piroch 5, Kašpárek 2, Reichl 3, Babák 6, Číp 1, Petrovský 1, Vančo, Klíma 3, V. Patzel 2, Solák, Franc. Nejvíce branek Švédska: Wanne 5/5, Sandell 5. Rozhodčí: Gubica, Miloševič (oba Chorv.). Vyloučení: 4:3. Sedmimetrové hody: 0 - 5/5. Diváci: 1368 (omezený počet).

Konečná tabulka:

1. Španělsko 3 3 0 0 88:78 6 2. Švédsko 3 1 1 1 85:77 3 3. ČR 3 1 1 1 80:74 3 4. Bosna a Hercegovina 3 0 0 3 61:85 0