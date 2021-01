Házenkáři opožděně vstoupí do kvalifikace ME

Tórshavn - Čeští házenkáři ve středu zápasem na Faerských ostrovech opožděně rozehrají kvalifikaci o mistrovství Evropy 2022. Reprezentanti měli proti outsiderovi čtyřčlenné skupiny nastoupit už na začátku listopadu, dvojutkání ale bylo kvůli koronavirové situaci v zemi odloženo. Národní celek bude v Tórshavnu postrádat oba hlavní trenéry Jana Filipa s Danielem Kubešem, kteří mají covid-19. Zastoupí je kouč brankářů Petr Štochl a Pavel Pauza, jenž vede juniorskou reprezentaci.

Po středečním utkání v Tórshavnu čeká český tým v sobotu domácí odveta v Plzni. Dalšími dvěma soupeři ve skupině jsou Rusko a Ukrajina. Na šampionát v Maďarsku a Slovensku postoupí první dva týmy a doplní je čtveřice nejlepších celků z třetích míst ve skupinách.

Po zápasech s Faeřany se český celek představí na mistrovství světa v Egyptě. Konečnou nominaci oznámí trenéři v pondělí a do turnaje mužstvo vstoupí 14. ledna utkáním proti Švédsku.

"Zápasy s Faeřany jsou dobrá zkouška před mistrovstvím, abychom věděli, jak jsme připraveni. A už to pomaličku dopilovávat k tomu mistrovství a prvnímu zápasu," řekl v on-line rozhovoru český brankář Martin Galia.

Faeřané nikdy nestartovali na velké akci a poslední utkání odehráli vloni v lednu. Český tým na konci prosince nastoupil po koronavirové pauze k zápasu po více než 11 měsících a v přípravě zvítězil na Slovensku 28:21.

"Musím říct, že jsem ani nevěděl, že Faeřané hrají házenou. Ale mají pár hráčů, kteří působí v zahraničí. Prý měli výborné výsledky v mládežnických kategoriích, v juniorech hráli dobře, takže určitá kvalita tam je. Ale favorit jsme my, nemůžeme se za nic schovávat. Pokud chceme pomýšlet na to, abychom postoupili, nezbývá nám nic jiného než oba zápasy s nimi vyhrát," uvedl Galia.

"Hru Faeřanů jsme si zanalyzovali. Samozřejmě je to něco jiného než hrát se soupeřem, proti kterému jsme už hráli a známe jej. Udělali v posledních letech velký pokrok, především v mládežnických kategoriích, je to taková skandinávská házená," poznamenal Filip.

Trenéři věří, že Štochl a Pauza, který už reprezentační "áčko" vedl v letech 2005 až 2008, záskok zvládnou. "Je to hrozně zvláštní situace, že u týmu nemůžeme být. Na druhou stranu díky možnostem dnešní doby máme nějakou šanci zasáhnout do přípravy na samotné utkání a snažíme se to samozřejmě využít. Samozřejmě budeme věci konzultovat s Petrem a Pavlem. Vedení utkání bude na nich, my do toho budeme zasahovat, pokud to bude možné, jen minimálně," uvedl Kubeš, který na rozdíl od Filipa má příznaky onemocnění covid-19.

Zápas v Tórshavnu začne ve středu v 21:00.