Házenkáři na úvod play off o MS dotáhli velkou ztrátu a s Makedonci remizovali

Utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářů: ČR - Severní Makedonie, 13. dubna 2022 ve Zlíně. Zleva Tomáš Babák z Česka, Stojanche Stoilov z Makedonie a Štěpán Zeman z Česka. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Čeští házenkáři v úvodním utkání play off kvalifikace o mistrovství světa doma remizovali se Severní Makedonií 24:24. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého, který si odbyl soutěžní premiéru u národního týmu, prohrávali ve Zlíně v druhém poločase až o sedm branek, díky povedené koncovce ale vyrovnali. Venkovní odveta je na programu v neděli.

Národní celek usiluje o první účast na světovém šampionátu od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. V odvetě se reprezentanti pokusí Makedoncům oplatit vyřazení v play off před šesti lety. V lednu český tým těsně nepostoupil ze základní skupiny na mistrovství Evropy a po šampionátu skončil trenér Rastislav Trtík, jemuž vypršela smlouva. Nahradil ho Sabaté, pod jehož vedením reprezentace před dnešním duelem odehrála jen dva přípravné zápasy se Srbskem s bilancí porážky a vítězství.

"Hlavně v prvním poločase jsme měli problémy a nehráli dobře. Musíme vidět i pozitivní věci. Byli jsme minus sedm v druhém poločase a dokázali jsme se z toho oklepat a srovnat. Vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, musíme být nakonec s remízou spokojeni," řekl novinářům Sabaté. "Je to dvojzápas, máme za sebou první poločas. Teď jedeme do Makedonie, víme, že to tam bude těžké, plný dům. Potřebujeme se zlepšit a vyhrát," doplnil rodák z Barcelony.

Český tým vstupoval do utkání proti Makedoncům tentokrát v roli velkého favorita, ale v zaplněné zlínské hale se dlouho trápil. Sabatého svěřenci byli od začátku viditelně nervózní, za 10 minut jen jednou skórovali a rychle prohrávali 1:5. "Bylo to od nás velmi nervózní. Chvílemi mi přišlo, že hrajeme se zataženou ruční brzdou," uvedl brankář Tomáš Mrkva.

Makedonci v útoku mnohem lépe kombinovali, dařilo se především Taleskému, který se za úvodní dějství trefil hned pětkrát. V české brance se postupně rozchytal Mrkva, jeho protějšek Mitrevski však mezi tyčemi zářil ještě víc a v první půli si připsal osm zákroků.

Domácí celek se mohl do přestávky několikrát dotáhnout na rozdíl jedné branky, ale pokaždé pokazil ofenzivní akci a Makedonci šli v pauze do kabin s náskokem 13:10. Pomohl jim k tomu i jednačtyřicetiletý veterán Lazarov, který z pozice kouče v průběhu prvního poločasu naskočil na palubovku.

Úvod druhého dějství zastihl Čechy v hlubokém útlumu. Makedonci, kteří na lednovém Euru obsadili až 22. místo, vstřelili první čtyři branky po změně stran a odskočili do vedení 17:10. Český tým působil nervózně a nedařilo se mu navázat na povedené výkony z mistrovství Evropy, kde potrápil pozdější finalisty Švédsko a Španělsko.

Domácí celek se snažil ztrátu stahovat, ale dlouho ho srážely neproměněné šance. Ve hře ho držel brankář Mrkva, jenž v utkání hned třikrát zlikvidoval sedmimetrový hod, z toho dvakrát hvězdnému Lazarovovi. Ještě v 52. minutě měli Makedonci pohodlný pětigólový náskok, v závěrečných minutách jim ale došly síly.

V poslední pětiminutovce hosté proti zlepšené české obraně už nedokázali skórovat a o náskok nakonec přišli. Domácí tým se trefil čtyřikrát za sebou, remízu před nedělní odvetou v bouřlivém prostředí ve Skopje mu necelých 10 sekund před koncem zajistil odvážným průnikem Kašpárek.

"Do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře, ale hráli jsme v něm velmi dobře v obraně. Během utkání jsme ovšem měli strašně moc laciných technických chyb, zbytečně jsme ztráceli míče," uvedl Sabaté.

"Z toho špatného stavu, ve kterém jsme okolo 10. minuty druhého poločasu byli, jsme se díky fantastickým divákům dokázali zvednout a nakonec to dotáhnout na remízu. Posledních 15 minut jsme si dokázali, že když budeme hrát naši hru a poctivě bránit, nejsme bez šance. Musíme si zanalyzovat, co jsme udělali špatně a podat v Makedonii o 100 procent lepší výkon," dodal Mrkva.

ČR - Severní Makedonie 24:24 (10:13)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Mizera - Hrstka 5/2, Piroch 2, Choleva 2, Kašpárek 3, Babák 3, Číp, Vančo, Havran, Klíma 5, V. Patzel, Užek 1, Zeman 2, Režnický 1, Franc.

Nejvíce branek Makedonie: Taleski 5, Lazarov a Georgievski oba 4. Rozhodčí: Erdogan, Özdeniz (oba Tur.). Sedmimetrové hody: 2/2 - 4/1. Vyloučení: 4:5. Diváci: 2000 (vyprodáno).