Házenkáři mají před MS devět pozitivních hráčů

Plzeň - V týmu českých házenkářů má aktuálně koronavirus devět hráčů a šest členů realizačního týmu. Vedení reprezentace dělá vše pro to, aby se národní celek mohl zúčastnit nadcházejícího mistrovství světa v Egyptě, do kterého má vstoupit ve čtvrtek. Postupně jsou povoláváni další hráči, odlet týmu se možná posune z úterý na středu.

"Situace, která nastala, je nešťastná, i když dnes asi nijak výjimečná. Dodržovali jsme veškerá opatření a nařízení. Dokonce jsme v některých aspektech šli i dál, nicméně stalo se, co se stalo. V tuto chvíli se snažíme situaci stabilizovat. Musíme udělat více než 100 procent pro to, abychom na šampionát odletěli a důstojně reprezentovali. Byť už dnes je zřejmé, že neodletíme v úplně nejsilnější sestavě. Ale na 100 procent věřím, že odletíme a zúčastníme se," řekl na on-line tiskové konferenci prezident svazu Jaroslav Chvalný.

Reprezentace kvůli koronaviru nemohla odehrát středeční úvodní zápas kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech, který byl už jednou posunut z listopadu, a odložena byla i sobotní domácí odveta v Plzni.

Už před odletem k venkovnímu duelu byli pozitivně testováni oba trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš a jeden hráč, další pětice zůstala doma v preventivní karanténě. Osm případů covidu-19 odhalily odběry na Faerských ostrovech a výprava se vrátila zpět. Celé mužstvo po příletu podstoupilo další testy, které odhalily devět nakažených hráčů a šest členů realizačního týmu. Jména pozitivních osob český svaz nechtěl zveřejnit.

Kádr je momentálně rozdělen. Na začátek evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům se chystalo 21 hráčů, z nichž je nyní dvanáctka negativní. "Skupina osmi hráčů, kteří jsou negativní a covidem už prošli, je v tuhle chvíli na tréninku. Pak je tu skupina těch pozitivních, ti jsou celou dobu v izolaci. A třetí skupinkou jsou čtyři hájení, kteří nemocí ještě neprošli. Vzhledem k situaci je chceme ochránit, jsou také v izolaci. Ti asi až do odletu nebudou trénovat," řekl Filip.

První skupina se připravuje s trenérem brankářů Petrem Štochlem a koučem juniorské reprezentace Pavlem Pauzou, kteří tým převzali už před odletem na Faerské ostrovy. Do Plzně se začínají sjíždět hráči, kteří se objevili v širší listopadové nominaci 35 jmen na šampionát. Vedení týmu ale počítá s tím, že bude moci povolat hráče i mimo tento seznam, neboť už dvě reprezentace dostaly od světové federace IHF výjimku.

"Budeme potřebovat zvláštní povolení, ale nečekám, že by to měl být nějaký problém," řekl Filip. "Švédové a Němci už nominovali hráče mimo tu pětatřicítku a IHF jim vyšla vstříc. Očekávám, že těch federací bude víc. IHF tím dokazuje, že dělá vše pro to, aby mistrovství proběhlo," dodal předseda reprezentační komise Daniel Čurda.

Do Plzně již dorazili pivot Petr Šlachta a spojka Patrik Fulnek. "Ode dneška začnou přijíždět noví hráči. Kromě dvou už všichni covid prodělali a je tedy pravděpodobnost, že by neměli být pozitivní. Připojí se v tréninku k těm, kterým je to umožněno. Největší problémy máme momentálně na pozici pivota," uvedl Filip.

Do šampionátu má český tým vstoupit 14. ledna utkáním proti Švédsku, o dva dny později změří síly s domácím Egyptem a základní skupinu uzavře 18. ledna proti Chile.

Do Afriky měli Češi odcestovat v úterý, vzhledem k situaci ale zřejmě odletí až ve středu. Konečná nominace bude nejspíš známa těsně před odjezdem a ne v pondělí, jako bylo původně v plánu. Na šampionátu může startovat 20 hráčů z jednoho týmu, vyloučena není možnost, že by se někteří připojili později.

"Situace je proměnlivá, zítra může být matematika úplně jiná. Kdo se zúčastní mistrovství, se dozvíme těsně před odletem. Je teoreticky možné, že z těch aktuálně pozitivních někdo odletí. Spíš to ale vypadá, že pokud někdo z nich bude v pořádku, odletí v náhradním termínu později. Je to přesně na hraně od první izolace. U těch, co se nakazili později, se ta možnost, že by odcestovali, snižuje," podotkl Chvalný.

"Ta pravděpodobnost, že někdo z pozitivních hráčů odletí v čas odletu, je samozřejmě menší. Záleží, jak dlouho budou pozitivní, jaký u nich bude průběh. Většina hráčů má příznaky minimální nebo menší," dodal Filip, jemuž by měla skončit izolace v úterý.