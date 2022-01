Házenkář Klíma překonal covid a na ME proti Bosně zazářil osmi góly

Bratislava - Házenkář Matěj Klíma před mistrovstvím Evropy prodělal covid-19, ve čtvrtečním úvodním utkání na šampionátu proti Španělsku odehrál jen pár minut, ale v dnešním souboji s Bosnou a Hercegovinou už byl jedním z hlavních strůjců výhry českého týmu 27:19. Dvaadvacetiletá spojka zazářila osmi góly a stala se hráčem duelu v Bratislavě. Vítěz ankety o nejlepšího českého házenkáře minulé sezony připustil, že prožil nejhezčí utkání kariéry.

"Pro mě osobně to bylo trochu těžké, s dechem a tak dále. Ale je to prostě evropský šampionát, člověk chce a možná i musí. Jsem rád, že jsem týmu dokázal pomoci. Oproti Španělsku, proti němuž jsem nehrál, jsem udělal pokrok," řekl novinářům Klíma.

Pozitivní test na koronavirus měl ještě v klubu. Následně byl v izolaci a k národnímu týmu se připojil až před šampionátem. Nebyl hráčem, který měl pozitivní test na startu srazu. I ten už je v pořádku a negativní.

"Já osobně jsem nebyl bezpříznakový, měl jsem chřipkové příznaky. Že jsem nehrál proti Španělsku, mělo asi nějaký logický důvod. Po tom koronaviru je člověk trochu zničený, do toho ta čtrnáctidenní karanténa. Jsem rád, že jsem dnes splatil důvěru, kterou jsem od trenérů dostal, že se mi dařilo a vyhráli jsme," pochvaloval si Klíma.

Do zápasu vstoupil výborně a za první poločas dal šest branek. "Vyšlo mi snad úplně všechno. Určitě se nestává, že člověk z prvních pěti gólů dá čtyři v rychlém sledu. Samozřejmě je to obrovská psychická vzpruha, to nebudu lhát. Cítil jsem se pak celý zápas dobře, padalo mi to tam dál. V bráně Bosny byl výborný brankář, takže taky něco musí chytit. Já jsem se svým výkonem a hlavně s výkonem týmu, což je nejdůležitější, spokojen," řekl Klíma.

Na závěrečném turnaji hraje poprvé. "Dnes to byl asi můj nejdůležitější a nejhezčí zápas," uvedl Klíma.

Předloni na Euru v Rakousku se zranil a z turnaje předčasně odjel. "Kdyby to nevyšlo ani letos, bylo by to už hodně hořké. Jsem rád, že se to stihlo, že mi dal trenér šanci a že mohu pomoci týmu. Moc si to užívám," prohlásil hráč německého celku Lübeck-Schwartau.

Jelikož se ještě necítil úplně ideálně, snažil se často střídat. "Ty moje úseky ještě teď bohužel nevydržím dlouho. My dvě levé spojky s Vojtou Patzelem jsme domluveni, že si ukážeme. Když člověk nemůže, jde dolů. Je úplně jedno, kdo tam je," konstatoval Klíma.

Pochvaloval si, že do Bratislavy znovu dorazilo hodně českých fanoušků. Kvůli omezením proti koronaviru může být hala s kapacitou 10 tisíc míst zaplněna maximálně z jedné čtvrtiny. "Škoda, že fanoušků nemůže být víc, ale i tak dokázali vytvořit obrovskou atmosféru. Strašně si toho vážíme. Pro mě je to jako domácí mistrovství, je to blízko. Všichni si to užíváme a doufám, že proti Švédsku nás lidi taky přijdou podpořit," přál si Klíma.

Český tým čeká v pondělí proti Švédsku, které na loňském mistrovství světa získalo stříbro, přímý souboj o postup ze základní skupiny. "I když jsou Švédi favorit, cíl je jediný - musíme vyhrát, abychom postoupili dál. Tak se také musíme nastavit, že bereme jen vítězství," dodal Klíma.