Havlíková se v Táboře rozloučí se závody Světového poháru

Tábor - V neděli se v Táboře představí opět po roce nejlepší cyklokrosaři. Závod Světového poháru nabídne pět bitev v jednotlivých kategoriích, přičemž mezi ženskou elitou se naposledy představí ostřílená reprezentantka Pavla Havlíková. V závodě mužů, který se pojede na závěr programu, bude k vidění kompletní trojice vedoucích závodníků dosavadního průběhu SP Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, ale i nejlepší český závodník posledních let Michael Boroš. V přímém přenosu závod odvysílá ČT sport.

Osmatřicetiletá Havlíková zvažuje už delší dobu konec kariéry, ale definitivní rozhodnutí stále neudělala a nechává vše otevřené. Ve Světovém poháru však pojede podle všeho skutečně naposledy. "Původně jsem si říkala, že pojedu letos dva až tři závody. Ale v Toi Toi Cupu to není špatný, tak jsem se rozhodla ještě pro Tábor. Je tu vždycky nejvíc fanoušků, proto je rozlučka se svěťákem zrovna tady," uvedla Havlíková.

"Tréninku už nedávám tolik, co bych měla," přiznala. "Ani se necítím na to, abych tam s těma holkama závodila. Ale podívejte se na můj ročník narození... Navíc zvažuju konec kariéry už pěkně dlouho. Skončit chci už pár let, ale pořád říkám končím, končím a vždycky se tam něco zvrtne a jedu dál," dodala Havlíková.

Táborská trať sice nepatří mezi její oblíbené, přesto právě na ní dosáhla na první medaili v závodech SP. "Tábor není pro mě, nesedí mi hlavně schody a překážky, protože na to nemám dlouhý nohy. Ale když má člověk formu, tak si oblíbí každou trať. Přesto je Tábor oblíbený, protože je to doma a má skvělý diváky. Těším se na ně," řekla Havlíková.

Zatímco ženám vládne jedna cyklokrosová velmoc a celkovému pořadí vévodí trio Nizozemek Lucinda Brandová, Denise Betsemaová a Puck Pieterseová, v mužích má navrch ta druhá - Belgie. Iserbyt zatím vede s náskokem před Vanthourenhoutem a Aertsem, které dělí jediný bod. Boroš nezasáhl do prvních tří podniků sezony v USA, v Zonhovenu při prvním startu dojel čtrnáctý a následně v Overijse sedmadvacátý.

Odjeto mezi elitou už je sice pět závodů, ale v Táboře se poměří poprvé v sezoně i juniorky, junioři a muži do 23 let. Celkem je přihlášeno 34 Čechů.

"V současné době máme největší šance v mladších kategoriích. Nejsou to závodníci na stupně vítězů, ale do první desítky ano. V dospělých je to slabší, ale Michal Boroš má trať prakticky za barákem, a tak by mohl využít domácího prostředí. Pro něj by byla desítka velkým úspěchem,“ řekl o české jedničce čtyřiašedesátiletý kouč Petr Klouček.

Po zastávce na jihu Čech bude SP pokračovat o týden později v belgickém Koksijde. Seriál vyvrcholí 23. ledna v nizozemském Hoogerheide. Týden nato se uskuteční světový šampionát ve Fayetteville v USA.

Program nedělního závodu SP v Táboře:

9:30 junioři,

10:30 juniorky,

11:40 muži do 23 let,

13:25 ženy elite,

14:50 muži elite.