Havlík jako trumf Slovácka věří, že nadějný výsledek promění tým v postup

Uherské Hradiště - Záložník Marek Havlík se stal nečekaným trumfem fotbalistů Slovácka v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy s AIK Stockholm, které tým z Uherského Hradiště vyhrál 3:0. Jeho zraněný kotník se za vydatné pomoci zdravotního týmu Slovácka zotavil natolik, že sedmadvacetiletá opora mohla dirigovat domácí mužstvo k jasnému vítězství. Havlík věří, že si jeho tým v odvetě vybojuje historický postup do skupiny.

Havlík nedohrál úvodní zápas 3. předkola v Istanbulu kvůli poraněnému kotníku, jeho pauza se odhadovala na tři až čtyři týdny, přesto dnes nastoupil. "Pracovali jsme na tom s maséry a fyzioterapeuty intenzivně každý den, abych byl připraven na tento zápas. Už v polovině minulého týdne to vypadalo, že by to šlo. I já jsem si po Fenerbahce myslel, že pauza bude delší. Chodil jsem o berlích, ale povedlo se dát mě do kupy," řekl na tiskové konferenci.

Havlík odehrál celých 90 minut, občas na něm byla poznat absence herní praxe, ale jinak zapadl do perfektního soukolí celého týmu. "Moje vytíženost nebyla velká. Chyběla mi rozehranost, snažil jsem se do toho dostat, špatné to snad nebylo," dodal s tím, že se cítí výborně a bude připraven hrát i v neděli ligu v Olomouci, aby se dostal do zápasového rytmu.

Zatímco s tureckým velkoklubem Slovácko 0:3 prohrálo, švédského soupeře dnes stejným poměrem porazilo. Havlík rozdíly mezi Fenerbahce a AIK Stockholm vnímal. "Rozdíl byl znát. Fenerbahce mělo větší kvalitu na balónu, víc ho drželo. Švédové měli silné brejky a standardky, hned z té první jejich hráč nebezpečně hlavičkoval. Na to si musíme dát pozor," varoval.

Tříbrankový náskok do odvety vnímá Havlík jako velmi nadějný, ale v prognózách je opatrný. "Máme to dobře rozehrané. Je super, že jsme dali tři góly, ale rozhodnuto není. Stále jsme v poločase. Když budeme hrát stejně aktivně, tak bychom to měli zvládnout. Teď se soustředíme na ligu a odveta bude v plánu až potom," prohlásil.