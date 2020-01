Havlíček začne dopravu řídit v pátek, fúze úřadů budí rozpaky

Praha - Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) se v pátek ujme funkce ministra dopravy. Nahradí Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého se premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodl v pondělí vyměnit kvůli kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Havlíček bude vedle dopravy současně řídit i ministerstvo průmyslu a obchodu. Vedení obou resortů jedním ministrem je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) trvalé řešení směřující k jejich sloučení, zatímco opozice mluví o personální vyprahlosti a výhrady má i vládní ČSSD a komunisté, kteří menšinový kabinet tolerují. Babiš si umí představit i fúzi dalších ministerstev, taková změna ale podle něj není ve stávající politické situaci možná.

Babiš nenavrhl, aby Havlíček resort vedl dočasně do jmenování plnohodnotného ministra, ale funkce by se měl ujmout nastálo. Změna může podle něj být základem fúze ministerstev dopravy a průmyslu, případně i ministerstva pro místní rozvoj. Logiku by podle předsedy vlády mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.

"To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno," řekl dnes Babiš. Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona a širší politickou shodu, což ani podle premiéra nyní není reálné.

Havlíček dnes ČTK řekl, že resorty dopravy a průmyslu mají spoustu průsečíků, je proto možné oba řídit zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. Oborové asociace upozorňují, že Havlíček bude velmi vytížen. Sám vicepremiér to připouští také, v agendě ministerstva dopravy týkající se silniční dopravy a železnic je podle něj hodně aktivní i Babiš.

Pokud Havlíček bude zastávat dvě ministerské funkce, změní se poměr hlasů ve vládě. Ústavní právník Jan Kysela ČTK řekl, že Havlíček v takovém případě bude disponovat na vládě jen jedním hlasem. ANO nyní má ve vládě deset hlasů a ČSSD pět, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.

Vládní ČSSD i komunisté by upřednostňovali, aby Havlíček nebyl až do příštích voleb současně ministrem průmyslu a obchodu i dopravy. Sociální demokracie by mohla toto téma otevřít na zasedání koaliční rady. Také šéf KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti jednat s premiérem, jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Obě strany se staví i proti sloučení obou ministerstev.

Nynější personální výměnu i úvahy o fúzi ministerstev kritizovala opozice. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že Kremlík sice manažersky selhal u zakázky na informační systém pro elektronické dálniční známky, odpovědnost ale nese premiér, který si ho vybral. Nominace Havlíčka podle Výborného svědčí o personálním vyprázdnění a nouzi ANO o kompetentní lidi. Šéf STAN Vít Rakušan připomněl, že návrh na pespektivní spojení resortů dopravy a průmyslu přišel ve stejný den, kdy kabinet odmítl návrh STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Analytici připouštějí, že sloučení ministerstev dopravy a průmyslu dává smysl, nepřinesla by ale výrazné finanční úspory a ani by nezúžila agendu obou úřadů, která je dána zákonnými úpravami.

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami, která stála Kremlíka ministerské křeslo, má vyjít na 401 milionů korun. Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Organizátoři takzvaného hackathonu, při němž vývojáři ve vymezeném čase hledají řešení konkrétního problému, chtějí příští pondělí nabídnout státu zdarma vytvořený a spuštěný e-shop s dálničními známkami. Během víkendu jej chtějí naprogramovat, informoval dnes organizátor akce, podnikatel Tomáš Vondráček.

Zadavatel zakázky, Státní fond dopravní infrastruktury, ale zvolené řešení hájí a poukazuje na nutnost vytvořit části podléhající utajení. Podle Babiše by se měla zrušit a vypsat znovu, také Havlíček hledá podle svých slov legální způsob, jak ji zastavit. Elektronické známky mají fungovat už od příštího roku.