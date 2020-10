Havlíček: Vznikne pomoc pro restaurace,cestovní ruch i jiné obory

Praha - Program pomoci by měl vzniknout pro restaurace a hotely, cestovní ruch i jiné obory. Dokončuje se program pro kulturu, program COVID sport by měla v pondělí schvalovat vláda, program pro zájezdové dopravce je v meziresortním řízení. Po jednání se zástupci podnikatelů to dnes v České televizi řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Na dotaz ČTK doplnil, že jeho resort pracuje také na programu COVID veletrhy a výstavnictví, na který chce vyčlenit 700 až 800 milionů korun.

Na on-line jednání, kterého se zúčastnili například prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, předseda Asociace cestovního ruchu Vladimír Dolejš a za politickou reprezentaci i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), se podle Havlíčka dali dohromady náměty. Zhodnotilo se, co je reálné a co se nepodaří prosadit.

"Zrekapitulovali jsme, co je rozpracováno," řekl dále Havlíček. Jde podle něj o druhou vlnu programu COVID kultura, ve které by se měl rozšířit okruh žadatelů. Uvažovalo se, že by z něj mohli čerpat také pořadatelé výstav a veletrhů. Pro ty podle Havlíčka vzniká ale specifický program. Pravděpodobně do něj bude zařazen i kongresový průmysl. Kdy bude spuštěn, není jasné. "Není to věc, která je úplně nejakutnější. Samozřejmě zdroje potřebují, ale jsou to obvykle subjekty, které čekaly na zdroje v průběhu podzimu, zejména. Čímž neříkám, že to budeme zpomalovat," řekl ČTK.

Prioritou budou podle Havlíčka nyní cestovní ruch a restaurace, ve špatné situaci jsou kina, delší dobu podle něj tratí také kryté bazény a začne problém u fitness center. Hned za těmito obory bude řada na kongresy, uvedl dále.

V případě restaurací a hotelů se podle něj uvažuje o odpuštění sociálního pojištění, jen pro stravovací zařízení by mohl být upraven program COVID nájemné. O pomoci gastronomii se podle Havlíčka bude diskutovat v příštím týdnu.

U cestovního ruchu je podle Havlíčka situace komplikovanější a je třeba najít klíč, jak obor podpořit. I tady by mohl být obnoven program COVID nájemné, Dostálová podle něj navrhla podporu ze zaplaceného DPH.

Havlíček v České televizi řekl, že u programů se budou snažit nedělat přísná kritéria. Poučili se podle něj z první vlny epidemie a kritiky k podpůrným programům. Vláda v souvislosti s jarní koronavirovou krizí připravila program pro lázně, ubytovací zařízení nebo organizátory kulturních akcí. Poskytla možnost státního příspěvku na komerční nájem. Živnostníci a firmy mohou žádat také o úvěry se státní zárukou.

Kvůli rostoucímu počtu potvrzených případů nákazy vláda ve čtvrtek schválila přísnější restrikce v boji proti koronaviru. Hned dnes už se nemohly otevřít fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny nebo zoologické zahrady. Restaurace musejí zavřít ve 20:00, k jednomu stolu mohou usadit nejvýše čtyři hosty. Ve stravovacích zónách nákupních center mohou u stolu sedět maximálně dva lidé, musí být vypnutá wi-fi, aby se lidé v prostorách zbytečně nezdržovali. Zakázány jsou koncerty a jiné akce, při kterých se převážně zpívá.

Divadla, kina, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny a planetária budou uzavřena od pondělí. Všechna výše zmíněná opatření by měla platit do 25. října.