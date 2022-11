Havlíček: Vláda se dostává do konfliktu s evropským právem i českou ústavou

Praha - Vláda Spolu a Pirátů se STAN se zastropováním tržeb výrobců energií v kombinaci s daní z mimořádných zisků dostává podle hnutí ANO do konfliktu s evropským právem i českou ústavou. Po dnešním jednání stínové vlády hnutí ANO to na tiskové konferenci řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Členové vlády ve středu zdůraznili, že odvod nepředstavuje dvojí zdanění pro firmy, které podléhají i takzvané windfall tax.

Vláda ve středu schválila zastropování tržeb výrobců elektřiny. Částka nad strop bude podléhat odvodu, ze kterého chce kabinet financovat kompenzace za vysoké ceny energií. Stropy se budou lišit podle jednotlivých výrobních technologií, odvodu nebudou podléhat výrobci s výkonem do jedné megawatthodiny. Opatření by podle návrhu mělo začít fungovat od letošního prosince, platit bude do konce roku 2023.

V pátek Sněmovna v daňovém balíčku schválila daň z neočekávaných zisků, neboli windfall tax. Ta dopadne na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky. Platit má po dobu tří let od příštího roku. Její sazba bude činit 60 procent. Návrh však musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že o odvod lze snížit daňový základ, a proto se tím sníží i základ pro platbu daně z mimořádných zisků.

"Vláda se dostává do konfliktu s evropským právem a my jsme přesvědčeni o tom, že i s českou ústavou," řekl Havlíček. Nařízení EU podle něj říká, že do windfall tax mohou být zařazeny firmy, jež mají ve svých produktech zemní plyn, ropu či uhlí. Odvody z nadměrných příjmů se mají týkat výrobců elektřiny. Kabinet ale podle Havlíčka do daně z mimořádných zisků zařadil i právě výrobce elektřiny.

"Je to v rozporu s nařízením EU, v rozporu s judikaturou Ústavního soudu a s ústavním pořádkem," míní exministr. "V tuto chvíli vláda připravuje něco, co je dopředu s velkou dávkou jistoty odsouzeno k tomu, že to vůbec nebude přijato," dodal Havlíček.