Havlíček: Vláda schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky

Praha - Vláda dnes schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky. Na twitteru to napsal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Tímto krokem by se podle úřadu měl zvýšit zájem mladých lidí o řemeslná povolání. Hospodářská komora odhaduje, že v prvních pěti letech bude ročně vykonáno průměrně 2000 zkoušek a vydá se 1600 mistrovských listů. Za zkoušku by měli lidé zaplatit v průměru 25.000 korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby byl zákon účinný od ledna příštího roku, vyplývá z materiálů, které má ČTK k dispozici.

Návrh zákona podle Havlíčka nebude postoupen do Sněmovny. "Skončilo by to někdy po prvním čtení, možná po druhém v lepším případě, a poté by to automaticky spadlo pod stůl," řekl dnes Havlíček ČTK. Zákon je podle něj ale kompletně připraven, je nekonfliktní. Dá se podle něj proto předpokládat, že příští vláda, ať už bude jakákoliv, vezme balík nekonfliktních zákonů a posune ho dále do Parlamentu, pokud tam není zásadní politická neshoda. Ta by zde být neměla, doplnil.

Hospodářská komora dnes v tiskové zprávě uvedla, že podporuje ukotvení mistrovských zkoušek do zákona. Je si také vědoma, že poslanci novelu nestihnou do voleb projednat. "Proto očekává, že nová Sněmovna – i s ohledem na to, že mistrovskou zkoušku podporují strany napříč politickým spektrem – ji projedná co nejrychleji," napsala.

Mistrovskou zkoušku budou moci složit lidé s výučním listem nebo maturitou, případně ti, kteří se prokážou souhrnem všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci. Zároveň musejí mít za sebou pět let praxe v oboru v posledních deseti letech. K tomu se vyžaduje jejich bezúhonnost. Zkouška bude mimo jiné potvrzením a oceněním kvalit odborníka, zvýší se prestiž řemesel. Pozitivní dopad se očekává i pro spotřebitele.

Havlíček dnes na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že složení mistrovské zkoušky bude dobrovolné, její zavedení tedy negativně neovlivní množství řemeslníků. "Bude to ale známka té nejvyšší kvality," uvedl. Doplnil, že už nyní je několik stovek zájemců.

Zřízena by měla být evidence držitelů mistrovských listů. Povedou ji Hospodářská a Agrární komora. Ty budou zároveň připravovat, organizovat a provádět zkoušky a vydávat mistrovské listy. Úhrada za mistrovskou zkoušku bude daňově uznatelným nákladem pro uchazeče nebo jejich zaměstnavatele.

Kvůli zavedení mistrovské zkoušky bude nutné na MPO vytvořit sedm nových pracovních míst a dalších pět jich bude potřeba na ministerstvu zemědělství. Vyžádá si to průměrné roční osobní náklady asi 9,1 milionu korun. Při obou resortech vzniknou řídicí výbory pro mistrovské zkoušky. Budou autorizovat profesní společenstva či schvalovat návrhy standardů o obsahu a podobě zkoušky.

Na přípravě mistrovské zkoušky se podílí také ministerstvo školství. Dříve uvedlo, že na záměru pracuje zhruba od roku 2016, tedy už od minulého volebního období. Projekt, který má stanovit podmínky pro mistrovské zkoušky ve 45 oborech, plánovalo dokončit původně tento rok. Podle výroční zprávy, kterou má ČTK k dispozici, ho ale loni značně ovlivnila pandemie koronaviru. Projekt proto potrvá do 30. června příštího roku.