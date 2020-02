Havlíček: Vláda bude diskutovat o možnostech, jak lze pomoci Číně

Praha - S detailním popisem obsahu státních hmotných rezerv zdravotnického materiálu dorazil na dnešní jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Novinářům před zasedáním řekl, že kabinet bude diskutovat, jakými způsoby by se dalo pomoci Číně zasažené šířením nového typu koronaviru. S Akademií věd ČR podle něj úřady mluví i o poskytnutí vědeckých a výzkumných kapacit.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda dnes rozhodne o zastavení letů z Číny do Česka, zákaz by mohl platit od neděle. "Budeme to ještě diskutovat těsně před vládou a v rámci vlády, s ministrem zdravotnictví (Adamem Vojtěchem, za ANO) jsme v kontaktu. Diskutovali jsme, jakým způsobem je možné nepřijímat lety, řešili jsme modelovou situaci, jak to případně udělat," řekl Havlíček.

Vláda projedná také návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na uvolnění až deseti milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek, které poslouží jako humanitární pomoc Číně. Babiš řekl, že zásoby roušek potřebuje ČR pro sebe. "Finanční pomoc není zřejmě jediná, i když je téměř jisté, že se Čína nějak finančně podpoří," uvedl Havlíček.

Na jednání kabinetu přinesl všechny detaily o obsahu hmotných rezerv státu. "Mám připravený výčet, nejen roušky, ale i ochranné obleky, brýle, bioboxy. Státní hmotné rezervy to musí mít pro nás podle zákona, na druhou stranu Číně je možné pomoci dalšími způsoby. Například zřídit speciální účty, diskutujeme i s Akademií věd, jestli bychom mohli využít nějaké vědecké nebo výzkumné kapacity," uvedl.