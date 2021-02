Havlíček: Vedle odškodnění zůstanou dál i kompenzační programy

Praha - Vedle odškodnění podle nového pandemického zákona budou dál pokračovat i programy s kompenzacemi. Podpora z nich i odškodné by měly fungovat souběžně. Novinářům to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Návrh pandemického zákona Sněmovna schválila ve čtvrtek. Normu projedná Senát a dostane pak k podpisu prezident.

"Odškodné podle pandemického zákona bude pokračovat souběžně s nynějšími programy. Nebudeme v tuto chvíli omezovat kompenzace. Asi deset programů se budeme snažit zeštíhlit. Pojedeme řádově ve čtyřech pěti programech, které se nejvíc osvědčily," uvedl Havlíček. Jmenoval program Antivirus či kompenzační bonus.

Podle návrhu zákona by stát musel nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti kvůli nařízeným omezením. Poškození by o odškodnění žádali ministerstvo financí, nárok na ně by museli prokázat. Od náhrady se mají odečítat státní podpory ke zmírnění dopadů epidemie nebo restrikcí, spory bude rozhodovat soud.

"Pokud podnikatel v době platnosti pandemického zákona prokáže škodu - třeba v hodnotě jednoho milionu - a ta škoda mu bude uznána, tak se od toho odečtou všechny kompenzace. Dejme tomu, že budou na úrovni 500.000, protože tak se obvykle pohybují na té poloviční úrovni. Bude mít nárok na ten zbytek," popsal Havlíček.

Program Antivirus, ze kterého se proplácejí mzdy v zavřených provozech a náhrady mezd lidí v karanténě či z firem s omezeným fungováním, má skončit na konci února. Navázat na něj měl nový kurzarbeit. Pravidla této zkrácené práce se státním příspěvkem ještě schválena nejsou. Vláda počítá s tím, že Antivirus prodlouží.