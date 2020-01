Havlíček v čele dopravy dokládá podle opozice personální nouzi ANO

Praha - O personální vyprahlosti hnutí ANO hovoří dnes opoziční strany v souvislosti s návrhem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po odvolání šéfa dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) vedle ministerstva průmyslu vedl dlouhodobě i dopravu. Kritičtí byli na tiskových konferencích ve Sněmovně představitelé opozice i ke zvažovanému sloučení obou úřadů. Podle stran jde o pouhý nápad premiéra, který není podložen žádným strategickým rozhodnutím a odbornými analýzami, což je naivní a nebezpečné.

Šéf ODS Petr Fiala řekl, že slučování ministerstev se musí připravovat roky, například spojováním a omezováním jejich agend. "Představa, že sloučím dvě takto velká ministerstva tím, že tam postavím jednoho člověka, který bude ještě víc mluvit, než mluví dosud, ale výsledky nebudou vůbec žádné, to je představa naivní a děsivá, to není žádná odpovědná politika," uvedl.

Pirátský poslanec Ondřej Polanský řekl, že Kremlík manažersky selhal. "Plánované slučování ministerstev je motivováno personální nouzí. Když už by mělo dojít k nějaké velké organizační změně, mělo by to podléhat odborné analýze, a ne okamžitým potřebám," uvedl.

Místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Radim Fiala míní, že v personální krizi se nachází i ministerstvo dopravy. "SPD ministerstvo kritizuje už velmi dlouhou dobu. Pořád se nestaví takovým tempem, jakým bychom si představovali," řekl. Spojovat v takovéto krizi ministerstvo s jiným považuje za krkolomné. "Není to jednoduchá věc a my s tím nesouhlasíme," dodal.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že Kremlík sice manažersky selhal u zakázky na informační systém pro elektronické dálniční známky, odpovědnost ale nese premiér, který si ho vybral. Nominace Havlíčka podle Výborného svědčí o personálním vyprázdnění a nouzi ANO o kompetentní lidi. "Řešení mě také nenaplňuje nadšením, a to s respektem k panu Havlíčkovi," uvedl.

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob připomněl, že ANO vede resort dopravy šest let, což je nejdéle, co ho některý politický subjekt ovládá. "Považujeme za neodpovědné, aby toto klíčové ministerstvo řídil ministr, který má na starosti i další resort," řekl.

Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že Babišem zmiňované perspektivní spojení resortů dopravy a průmyslu je jen aktuálním nápadem. Paradoxně podle něj návrh přišel na stejném zasedání, kde kabinet "bez hlubší analýzy" odmítl poslanecký návrh STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí.