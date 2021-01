Havlíček: Stát musí motivovat mediky v nemocnicích, i daňově

Praha - Stát musí motivovat mediky nasazené v nemocnicích kvůli covidu-19, a to i daňově. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Připustil, že vládě povinnost ohledně daní mediků unikla. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že nejistotou ohledně daní a odvodů mediků se bude zabývat na nejbližším jednání Ústřední krizový štáb.

"Jsou to tisíce a tisíce aktů, které se musí dělat. A pokud někde uniklo, že se to musí danit, tak se to musí spravit," řekl dnes Havlíček. "Motivujme je. Buďto jim dejme více (peněz) nebo udělejme nějakou výjimku, jak se to nebude danit," dodal. Jestli vláda záležitost napraví hned při pondělním jednání, specifikovat nechtěl. Záležitost chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Všichni chápeme, že na tomhle nikdo nechce šetřit," podotkl Havlíček.

Předsedkyně komise pro spravedlivé důchody ministerstva práce a sociálních věcí a členka občanské iniciativy KoroNERV-20 Danuše Nerudová v diskusi uvedla, že by stačilo vydat metodický pokyn, aby všechny kraje k tomu přistupovaly stejně, případně udělat výjimku v zákoně, aby práce mediků zdanění nepodléhala.

Specialista na danově právo brněnské Masarykovy univerzity Michal Radvan dnes uvedl, že pracovní povinnost v době koronavirové pandemie byla citelným zásahem do základních práv studentů, za omezení jim náležela peněžní náhrada. Takový příjem je podle něj osvobozený od daně. Nemá být hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění, uvedl.

Povinnost zaplatit z odměny za práci daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění podle serveru iDNES.cz vychází z nového výkladu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podle ministerstva financí daň reálně pokryje sleva pro studenty. Situace v krajích je rozdílná, někde za studenty odvody a daň nemocnice samy platí.

Server iDNES.cz v pátek uvedl, že kraje k odvodům přistupují různě. Moravskoslezský odměnu za pracovní povinnost o odvody nesnižuje, protože ji nepovažuje za mzdu, ale za náhradu. V Jihomoravském kraji odvody za studenty zaplatí kraj. Naopak ve Středočeském kraji posuzují výplatu mediků jako příjem ze závislé činnosti. "Tyto příjmy podléhají všem zákonným odvodům," cituje server mluvčí hejtmanství Helenu Frintovou s tím, že kraj tedy studentům vyplácí o to sníženou částku.