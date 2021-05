Havlíček: Školy v přírodě by se měly testovat dvakrát týdně

Ilustrační foto - V šumavské malotřídní základní škole v Borových Ladách zasedlo 1. září do školních lavic 33 dětí, z toho pět prvňaček. Po oficiálním zahájení školního roku se škola vypravila na procházku do okolní přírody.

Ilustrační foto - V šumavské malotřídní základní škole v Borových Ladách zasedlo 1. září do školních lavic 33 dětí, z toho pět prvňaček. Po oficiálním zahájení školního roku se škola vypravila na procházku do okolní přírody. ČTK/Pancer Václav

Praha - Pravidla pro testování na školách v přírodě by měla odpovídat postupu při normální výuce, ČTK to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po jednání vlády, která věc probírala. Žáky tak mají čekat dva antigenní testy týdně, místo PCR testu z oficiálního testovacího místa, jak navrhovalo ministerstvo zdravotnictví. Vláda o tom dnes podle Havlíčka ale zatím nerozhodla, mimo jiné proto, že se jednání nezúčastnil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle vicepremiéra by o věci mohl kabinet rozhodnout na pondělním zasedání.

S návrhem podmínek pro konání škol v přírodě, jak je připravilo ministerstvo zdravotnictví, nesouhlasí resort školství. Podle dopoledního vyjádření mluvčí Anety Lednové ministerstvo školství (MŠMT) chtělo změnit způsob testování na covid-19 tak, aby byly školy v přírodě realizovatelné. Požaduje, aby podmínky pro ně zohledňovaly mimo jiné pravidelné testování žáků ve školách. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého navrhlo ministerstvo zdravotnictví pro školy v přírodě PCR test z oficiálního testovacího místa.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) toto pondělí potvrdil, že žáci budou moct do škol v přírodě vyjet od 31. května, podmínky ale nepřiblížil. Už 7. května v rozhovoru s Radiožurnálem avizoval konání škol v přírodě od konce tohoto měsíce ministr školství Plaga. Řekl tehdy, že podmínky bude muset určit hygienická služba a ministerstvo zdravotnictví.

Podle Lednové nyní ministerstvo zdravotnictví se čtrnáctidenním zpožděním návrh podmínek zaslalo ministerstvu školství. "Vyjádření ministerstva zdravotnictví nás překvapilo, s návrhem nesouhlasíme a žádáme změnu způsobu testování u škol v přírodě tak, aby byly tyto akce realizovatelné," uvedla dopoledne.

Podle Černého návrh ministerstva zdravotnictví počítal s tím, že by děti před odjezdem na školu v přírodě musely předložit negativní PCR test z oficiálního testovacího místa, a to ne starší než 72 hodin. Zástupci škol se ale podle Černého shodují, že by pro školy v přírodě měla platit stejná pravidla jako třeba pro lázeňské pobyty, pro které se uznává i výsledek antigenních testů. Pro lázně může být test starý 48 hodin.

PCR testy jsou podle odborníků přesnější než testy antigenní testy. Výsledek PCR testu se vyhodnocuje v laboratoři, a je tak k dispozici až druhý den po odběru. Antigenní testy ukážou výsledek zhruba do čtvrt hodiny na místě. Podle Černého také nedává smysl, proč by se pro školní pobyty nemohly uznávat testy ze škol.

Arenberger tento týden řekl, že pokud by byly pro školy v přírodě potřebné PCR testy, měly by se hradit ze zdravotního pojištění. Organizátoři akcí poukazovali na to, že v případě neproplácení testů by se mohla cena zájezdu pro některé rodiny příliš zvýšit, což by je od účasti dítěte mohlo odradit.