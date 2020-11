Havlíček se vyjádří k rozvolňování obchodu a služeb - video

Praha - ČTK bude dnes od 14:30 bude přebírat tiskovou konferenci ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k rozvolňování obchodu a služeb. Havlíček ve čtvrtek senátorům řekl, že je šance, že se obchody otevřou v předvánočním období.

Podle čtvrtečního vyjádření Havlíčka ale zatím nelze slíbit, zda to bude například 5. nebo 10. prosince. Záležet to bude na účinnosti dosavadních protikoronavirových opatření a vývoji pandemie. Havlíček tak reagoval na senátorskou kritiku o účelovosti uzavření většiny maloobchodů, zatímco obchodní řetězce otevřeno mít mohou.

Dosavadní vývoj epidemie v Česku dává podle Havlíčka šanci, že se obchody otevřou ještě v předvánočních období. "Je šance, že se to zvládne s dostatečným předstihem," řekl vicepremiér. Podle něj by ale mohl zatím "jenom sebevrah" slíbit, že se obchody otevřou 5. či 10. prosince. "Samozřejmě, že víme, že čím dříve se to otevře, tím více se to rozloží a nebude se to samozřejmě potom všechno kumulovat na poslední tři dny nebo čtyři dny těsně před Vánoci," uvedl.

Vicepremiér odmítl tvrzení pirátského senátora Lukáše Wagenknechta, že vláda většinu maloobchodů uzavřela účelově. Podle Havlíčka potřebovala pouze omezit mobilitu lidí a zabránit tím šíření koronaviru. Wagenknecht namítal, že toto opatření není podepřeno důkazy, neboť většina lidí se podle zdravotnických dat nakazila na pracovištích.