Havlíček s Babišem by mohli na podzim navštívit Barmu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) by mohli na podzim navštívit Barmu. Havlíček to řekl na dnešním česko-barmském podnikatelském fóru. Setkání českých a barmských firem se konalo u příležitosti návštěvy státní poradkyně Republiky Myanmarský svaz Do Aun Schan Su Ťij v Česku. Barmská vůdkyně se dnes setkala také s prezidentem Milošem Zemanem a zúčastnila se slavnostního otevření barmské ambasády v Praze.

Su Ťij přiletěla do České republiky o víkendu. Návštěvu začala soukromým programem. V pondělí jednala s Babišem, dnes následovala setkání s dalšími představiteli Česka. Ráno posnídala s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD), se kterým také otevřela barmské velvyslanectví.

Odpoledne zamířila na Pražský hrad. "Pan prezident hovořil se Su Ťij o bilaterálních vztazích, otevření velvyslanectví, ekonomické spolupráci a obchodních válkách ve světě," sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Dodal, že se shodli na přátelských vztazích s Izraelem. "Pan prezident také v rozhovoru se Su Ťij vyslovil podporu Myanmaru v boji s terorismem," dodal mluvčí.

Babiš a Su Ťij se na podnikatelském fóru shodli, že Barma byla v druhé polovině 20. století pro tehdejší Československo jedním z nejdůležitějších ekonomických partnerů v jihovýchodní Asii. Nyní je podle barmské vůdkyně ČR ve čtvrté desítce ekonomických partnerů.

Babiš, stejně jako další řečníci, v projevu na podnikatelském fóru, které pořádal Svaz průmyslu a obchodu, ocenil každoroční růst vzájemného obchodu. Poznamenal ale, že z pohledu Česka by byl rád, aby byla obchodní výměna vyrovnanější. Zatímco český export podle něj loni klesl o 23 procent, barmský naopak stoupl o 66 procent. "Barma odvedla mnohem lepší práci," řekl. Obrat vzájemného obchodu byl loni 86 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).

Barma je podle něj zajímavý trh například v energetice, letectví, automobilovém průmyslu nebo zemědělství a potravinářství. Český premiér vyjádřil překvapení nad tím, že v Barmě teď nejsou žádné české investice. Podle Su Ťij může Barma nabídnout například svou strategickou polohu mezi Čínou a Indií nebo rostoucí hospodářství. Barmská ekonomika každoročně roste asi o sedm procent.

Petříček v dnešním projevu na fóru řekl, že nedávný vývoj v Barmě otevřel otázku dodržování lidských práv. Podle loňského prohlášení vyšetřovatele OSN v převážně buddhistické Barmě pokračovala genocida muslimské menšiny Rohingů a barmská vláda dávala najevo, že zájem o vybudování fungující demokracie nemá. Situaci kritizovaly i další mezinárodní organizace. Su Ťij již dříve řekla, že její země s některými usneseními OSN nesouhlasí.

Su Ťij měla do Česka přiletět předloni v září, návštěvu ale odložila kvůli napětí v Arakanském státě, kde barmská armáda podle mezinárodních organizací prováděla etnickou čistku Rohingů. Su Ťij tuto operaci v počátku podpořila, později odsoudila jakékoli porušování lidských práv. Váhavý postoj Su Ťij vyvolal na mezinárodní scéně kritiku a Su Ťij byla zbavena řady mezinárodních poct.

Barma, která se oficiálně nazývá Myanmar, neuznává Rohingy jako etnikum. Považuje je za nelegální přistěhovalce z Bangladéše, pronásleduje je a upírá jim občanství a základní lidská práva. Před násilnostmi uprchlo od loňského srpna do sousedního Bangladéše přes 700.000 Rohingů.