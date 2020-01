Havlíček řídí i ministerstvo dopravy, Kremlík náměstkem nebude

Premiér Andrej Babiš hovoří 24. ledna 2020 v Praze na tiskové konferenci po uvedení vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (vpravo) do funkce ministra dopravy.

Premiér Andrej Babiš hovoří 24. ledna 2020 v Praze na tiskové konferenci po uvedení vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (vpravo) do funkce ministra dopravy. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Vicepremiér a současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ujal funkce ministra dopravy. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) povede úřad až do konce volebního období. Havlíček nahradil Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého Babiš v pondělí odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám. Zakázka za 401 milionů korun bude s firmou Asseco Central Europe zrušena bez jakékoliv sankce, řekl dnes Havlíček novinářům. Babiš dnes odmítl tvrzení, že se má ministerstvo dopravy sloučit s ministerstvem průmyslu a obchodu a že Kremlík zůstane na ministerstvu v pozici náměstka.

"Žádná ministerstva se neslučují, není to v plánu a není to ani možné, je to kompetenční záležitost, záležitost toho, že nemáme většinový systém," prohlásil Babiš. Když v pondělí oznámil, že Havlíček povede vedle průmyslu i dopravu, mluvil Babiš o tom, že Havlíčkův nástup může být základem perspektivní fúze resortů. V pozdějších vyjádřeních hovořil i o pozitivech sloučení dalších ministerstev.

O nástupu Kremlíka do funkce náměstka informoval ve čtvrtek deník Mladá fronta DNES. "Ano, dohodli jsme se, že tam zůstane v pozici náměstka. Bude panu Havlíčkovi pomáhat v některých věcech, například majetkových," citoval list Babiše. Dnes ale premiér popřel, že deníku informaci potvrdil. Hnutí ANO, kterému Babiš předsedá, podle něj nerozdává trafiky. Pozice politických náměstků je dědictvím po "tradičních politických stranách" a pod Havlíčkem nebude žádná zřízena, uvedl ministerský předseda. Další Kremlíkovo působení na ministerstvu záleží na Havlíčkovi.

Video: Babiš: Odvolaný Kremlík nebude náměstek, resorty se neslučují

24.01.2020, 11:10, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Nový ministr dopravy plánuje reorganizaci úřadu, na pozice všech náměstků budou vypsána výběrová řízení. Jednotlivé úseky by navíc měly být rozděleny podle produktového zaměření, tedy například silnice a železnice by měly být samostatně. Chce také zavést systém větší kontroly zakázek a projektů pořádaných ministerstvem. Havlíček hodlá pokračovat v prioritách, které nastavilo už předchozí vedení resortu. Letos tak chce otevřít 75 kilometrů dálnic a silnic, zajistit nové zdroje financování dopravních staveb či úspěšně dokončit projekty nových dálničních známek či jednotné jízdenky.

Kremlík podle Babiše manažersky nezvládl situaci kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Zakázka byla terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i Babiše. Vadilo jim, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) firmu vybral bez otevřeného výběrového řízení, projekt byl podle nich navíc předražený. Havlíček dnes řekl, že přípravu zrušené zakázky nebude dál řešit, počká na výsledek vyšetřování policie. Zopakoval zjištění, že u zrodu zakázky byla rodinná vazba mezi zaměstnancem SFDI a společností na projektové řízení zavedení elektronické dálniční známky. "V tuto chvíli se to dá řešit (jen) trestním oznámením," uvedl. Věc je podle něj v rukou policie a ministerstvo počká na její výsledky.

"Začíná nové kolo, nová zakázka bude lépe strukturovaná, jednodušší, poučili jsme se," uvedl Havlíček. Nová zakázka bude podle něj připravena tak, aby lidé mohli bez problémů od příštího roku kupovat dálniční známky elektronicky.