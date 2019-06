Havlíček: Prioritou sloučení agentur je nyní najít nové sídlo

Praha - Nynější prioritou z hlediska sloučení vládních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism je dát je pod jednu střechu. Řekl to novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci. Havlíček ale chce zachovat jednotlivé značky, neboť jsou známé i v zahraničí. Sloučením se podle Havlíčka dá ušetřit 20 až 30 procent fixních nákladů agentur.

"Nejdřív to chceme s ohledem na lokalizaci dát pod jednu střechu. To je to nejdůležitější, protože v tu chvíli šetříme náklady. Můžeme ušetřit nejen za nájemné, které dnes buď musíme platit, nebo naopak bychom mohli mít v rámci všech budov v centru Prahy. Současně pochopitelně tímto sledujeme, že secvakneme fixní náklady a ušetříme na lidech, protože budeme mít jednotné zasedačky, jedno účetnictví, jeden marketing, jeden inovační útvar, jeden personální útvar a tak dále," řekl.

Sloučením lze podle něj ušetřit 20 až 30 procent fixních nákladů. "Nemluvě o tom, že se jedná přibližně o 300 lidí, pokud nebereme Czech centra, a na těch 300 lidech se dá ušetřit řádově 50 až 60 pracovních míst," doplnil. Neubudou podle něj lidi v terénu, kteří "slouží" firmám a fyzickým osobám bezprostředně. "Ubude těch, kteří jsou v tom zázemí, protože je zbytečné, abychom tady měli tři nebo dokonce čtyři účetní útvary, čtyři personální útvary atd. To vše by bylo v rámci ať už sdílených služeb, nebo v rámci jednoho útvaru," řekl Havlíček.

Nyní sídlí CzechTourism na Vinohradech, CzechTrade nedaleko Karlova náměstí a CzechInvest ve Štěpánské ulici. Náměstkyně ministra průmyslu Silvana Jirotková, jež je pověřena řízením CzechInvestu, dříve ČTK řekla, že chce nové sídlo hledat v širším centru Prahy, nebo i na jeho periferii.

Právní řešení sloučení agentur podle Havlíčka není jednoduché. Stihnout by jej chtěl na začátku příštího roku. Snahou je sloučení zvládnout bez změny kompetenčního zákona. "Pokud to bude nezbytně nutné, tak i na to jsme připraveni, ale snažíme se to udělat tou variantou jednodušší," poznamenal ministr.

Cílem je jednotlivé značky zachovat, neboť jsou podle Havlíčka zajeté a známé i v zahraničí. "V každém případě ty produkty exportního, investičního charakteru, charakteru pro podporu turismu a cestovního ruchu, případně kultury, stále budou pod jednotlivými agenturami. Jenom je chceme možná trochu více provázat a případným zákazníkům je nabídnout v uceleném balíčku," konstatoval.

Havlíček: Tendr na nový blok se vypíše po uzavření smlouvy s ČEZ

Tendr na stavbu nového jaderného bloku, který by měl nahradit nynější dukovanské bloky po jejich odstavení, se bude vypisovat, až bude jasná smlouva mezi vládou a společností ČEZ. Novinářům to na Konferenci ekonomických diplomatůřekl ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Cílem je kontrakt uzavřít do konce roku, v příštím roce se začne připravovat vlastní tendr, doplnil. O tom, že stát připravuje smlouvu s ČEZ, hovořil minulý týden v Dukovanech vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

"Tendr se bude vypisovat v momentě, kdy bude jasná smlouva mezi státem, respektive vládou a společností ČEZ. To bychom chtěli zvládnout do konce tohoto roku. V příštím roce se začne připravovat vlastní tendr. Potom bude trvat řádově dva tři roky, než tendr bude uzavřen. Je vysoce pravděpodobné, že rozhodování o 'vítězi' tendru bude už na další vládě, nicméně uvidíme, co se ještě dá zvládnout v této vládě," řekl Havlíček. Doplnil, že jeho úkolem je připravit "jízdní řád", finanční, investiční a dodavatelský model.

Stavbu i financování má zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se staví ekologové.

Dukovany s instalovaným výkonem 2040 megawattů (MW) pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Čtyři stávající bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ zatím měla strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035. Letos uvedla, že prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik let brzdí nejasnosti o způsobu jeho financování.