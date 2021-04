Havlíček: Povinným testováním jsme podrželi ekonomiku

Praha - Zavedením povinného testování stát podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zachránil průmysl od velkých problémů a podržel tak ekonomiku. Je to možná nejúspěšnější projekt v rámci pandemie. Havlíček to dnes řekl ČTK v reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl návrh dělníka Tomáše Sawkiwa na zrušení tohoto opatření. S testováním se podle Havlíčka počítá minimálně do konce května, tuto otázku ale bude ještě řešit s novým ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem (za ANO). K zavedení vyšší frekvence testů chybí od zastánců tohoto kroku kvalifikovaný odhad jeho dopadu, řekl Havlíček.

Povinné testování začalo nejprve v podnicích nad 250 zaměstnanců, které musely první kolo dokončit do 12. března. Momentálně se týká i nejmenších pracovních kolektivů veřejné i soukromé sféry, včetně živnostníků. Testování musejí lidé podstoupit jednou za sedm dní.

Do testování podle Havlíčka stát zapojil asi čtyři miliony lidí, denně se testům podrobuje zhruba půl milionu pracovníků. Každý den se tak odhalí 2000 až 2500 pozitivních případů koronaviru. Podle Havlíčka ale zapojení takto vysokého počtu lidí do testování není jediným pozitivem. Byl to také velký psychologický zlom, kdy se na firmy společnost přestala dívat jako na strůjce problému, naopak se staly součástí řešení, uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit frekvenci testování na jednou za pět dní. "Otázka je, jestli efekt zachycení bude odpovídat tomu, že to bude stát zhruba miliardu měsíčně, a to je jen přímý náklad," řekl dále Havlíček. Pandemické týmy podle něj předkládají přání, ale nejsou podložena čísly. Nelze podle něj rozhodně srovnávat školy, kde se bude testovat dvakrát týdně, a průmysl.

"Musíme si uvědomit, že jestliže dnes testujeme 500.000 lidí denně, budeme jich testovat milion za den. Na to se musí všichni připravit procesně i finančně. Navíc na rozdíl od škol je průmysl privátní subjekt, po kterém něco chceme. Nelze všechno řešit jen tak, že to nařídíme a nekompromisně to tak bude," dodal.

V prvním kole testů ve firmách záchyt pozitivních případů činil podle Havlíčka 0,8 procenta, ve druhém 0,6 procenta a ve třetím týdnu dosáhl na 0,4 procenta.

Na testy je možné čerpat příspěvek z veřejného zdravotního pojištění 60 korun. Nárokovat si je možné dotaci na maximálně čtyři testy za měsíc na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou.