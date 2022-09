Havlíček: Podpora pro firmy bude komplikovaná, vyřadí řadu podniků

Praha - Podpora pro firmy zasažené vysokými cenami energií bude komplikovaná, systém automaticky vyřadí řadu podniků v problémech. Na dnešní tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO to řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle středečního rozhodnutí kabinetu Spolu a Pirátů se STAN by měla být k 1. listopadu připravena výzva k dotačnímu titulu, z nějž budou moci podporu čerpat velkoodběratelé elektřiny a plynu. Na program je připraveno 30 miliard korun.

Podle Havlíčka se kompenzace budou týkat zhruba 7200 subjektů, které budou vybrány podle specifického klíče. Míní, že jde o ideální program pro lobbing. Vytvoří se podle něj velmi komplikovaný systém podpory, který firmám neumožní předvídat náklady.

Podniky podle stínového ministra průmyslu budou nadále kupovat energie za komerční či spotové ceny a kompenzaci dostanou jen v případě, že budou ve správném odvětví a jejich hospodářské výsledky budou klesat natolik, že to bude vyhovovat pravidlům ministerstva průmyslu. "Systém automaticky vyřadí celou řadu firem, které jsou ve velkých problémech," poznamenal Havlíček. Vláda podle něj měla jednat s Evropskou komisí, aby bylo možné stanovit maximální ceny pro podniky, jako tomu bude u domácností a živnostníků.

Ke stanovení maximální ceny pro domácnosti a živnostníky stínová ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že pokud by vláda přistoupila k zastropování cen včas, nikdy by se ceny energií podobně "neutrhly" a nebylo by je nutné kompenzovat tak vysokými částkami, jako tomu bude nyní. Rozpočtové dopady zastropování ceny elektrického proudu a plynu vyčíslil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na maximálně 130 miliard korun. Stát na náklady podle něj použije mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z neočekávaných zisků a příjmy z emisních povolenek.