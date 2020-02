Havlíček odhaduje zakázku na 128 milionů Kč, píše Deník N

Praha - Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) cenu nově nastavené zakázky na informační systém k dálničním známkám odhaduje na 128 milionů korun. Jde o třetinovou cenu proti původnímu tendru za 401 milionů korun. Klíčem ke zlevnění je podle něj snížení požadavků na bezpečnost. Havlíček to řekl Deníku N. Havlíček přitom ještě v úterý ve Sněmovně odhadoval cenu na polovinu původní částky. Zrušená zakázka stála funkci Havlíčkova předchůdce Vladimíra Kremlíka (za ANO).

"Takzvané vybudování základu bylo za 104 milionů korun, my to dnes máme za 40 milionů. Dokonce tam možná můžeme využít výsledků toho hackathonu," řekl Deníku N Havlíček s odkazem na dobrovolnickou iniciativu programátorů z konce ledna. "Další částka byla původně 296 milionů v provozu a my to máme za 88 milionů," pokračoval Havlíček.

Proti úterním odhadům ve Sněmovně jde o přesnější částky, které jsou ve schvalovacím kolečku, vysvětlil Deníku N rozpor mezi odhady mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Problémem původní zakázky byly podle ministra až příliš vysoké nároky na systém na základě nároků bezpečnostních složek. "Zbytečně se šlo až do příliš širokého zadání. V bezpečnostním režimu se mohla udělat jen část, což jsme udělali. Zbytek se jede buď společností Cendis, což je státní instituce pod ministerstvem dopravy, nebo se to soutěží normálním způsobem," vysvětlil ministr. Na zakázce podle něj stále pracuje Státní fond dopravní infrastruktury, více se tentokrát zapojuje Cendis.

Původní kontroverzní zakázka není jediná, která je k provozu elektronických dálničních známek potřebná, dodává Deník N. "Kdybych k tomu vzal tu nástavbu, tedy provoz, kontrolu a tak dále, původně to bylo za 600 milionů, nyní za 320 milionů," cituje Deník N Havlíčka.

Jasná zatím není hodnota další zakázky na prodej elektronických dálničních známek v kamenných obchodech, nad jejíž odhadnutou cenou 477 milionů korun také panovaly otazníky. Tu chce ministr nastavit do dvou měsíců, v maximální míře hodlá využít služeb státu. "Jednáme s Českou poštou, Čeprem, určitě zapojíme i ostatní čerpací stanice. Zvažujeme i vlastní automaty, umístěné například poblíž hranic," řekl.

Elektronické dálniční známky by od příštího roku měly nahradit dosavadní papírové kupony. Systém by měl být připraven na začátku letošního prosince. Loni stát na prodeji známek vybral 5,35 miliardy korun.