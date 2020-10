Havlíček: Obchody, restaurace a služby chceme nechat otevřené

Praha - Vláda neplánuje kvůli šíření nákazy covidem tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře, obchody, restaurace a další služby by měly zůstat i přes další zpřísnění opatření otevřené. V dnešní Partii televize Prima to uvedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Omezit by se podle jeho vyjádření naopak mělo další shromažďování lidí a sociální kontakty. O situaci dnes jednali členové vlády, připravují další návrhy opatření.

"Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromaždování a shlukování lidí," řekl Havlíček. Další zpřísnění opatření je tak podle něj pravděpodobné, jejich návrh by měl vládě představit ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zavádění nových opatření prý nenastane ze dne na den, zasažené subjekty dostanou čas pro přípravu, dodal Havlíček.

O situaci podle Havlíčka dnes ráno jednalo několik členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Výstup z jednání nezveřejnili. Další opatření budou závislá na analýze vývoje z posledních dní. V pondělí bude o stavu jednat i Bezpečnostní rada státu.

Vláda nyní připravuje podpůrné programy pro obory, které musely kvůli vládním opatřením omezit provoz. Na rozdíl od jara by podle Havlíčka měly být více oborově zaměřené, program by měl vzniknout pro kulturu, sport, veletrhy, zájezdové dopravce, cestovní kanceláře a agentury, restaurace a hotely. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by pomoc vlády měla být předvídatelnější, aby zasažení podnikatelé věděli, na co mají nárok. Navrhl přepracovat programy COVID a Antivirus, stát by zároveň měl více podporovat investice.

Havlíček dnes připustil, že za současnou epidemiologickou situaci nese odpovědnost i vláda. "Byli jsme málo důslední, aby se dodržovala opatření. Zároveň jsme v létě asi podlehli tlakům veřejnosti při rozvolňování," řekl. Vývoj epidemie ale podle něj podcenili skoro všichni. Jurečka apeloval na rychlejší rozhodování vlády.

Proti zavádění přísného lockdownu se dnes vyslovil prezident Miloš Zeman, podle něj by ohrozil tuzemskou ekonomiku.