Havlíček: Návrhy na kompenzace příští týden projednáme s novou koalicí

Praha - O kompenzacích pro podnikatele budou zástupci vlády s profesními svazy podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) ještě tento týden znovu jednat. Vyřeší detaily podpory. Příští týden chce kabinet v demisi návrhy probrat s novou koalicí. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle Havlíčka programy domluví a připraví, bude ale na nové vládě, zda je spustí. Po dnešním jednání se zástupci podnikatelů to Havlíček řekl ČTK. Schválení náhrad je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nutné předtím, než začnou platit případná přísnější opatření. Stát by podle něj měl důsledněji vymáhat dodržování stávajících, sdělil ČTK.

Se zaměstnavatelskými svazy se Havlíček dnes domluvil, že pokud budou podnikatelé zásadním způsobem v důsledku protiepidemických nařízení omezeni, budou mít nárok na kompenzace. Kritériem pro jejich získání by měl zřejmě být pokles tržeb. Srovnával by se přitom určitý měsíc letošního roku se stejným měsíce roku 2019. Řeší se, jaká by měla být hranice. Použít by se podle Havlíčka mohl propad tržeb 50 procent, který platil v programech dosud, svazy podle něj chtějí výhodnější podmínky, začínají na třicetiprocentním poklesu.

Shoda se svazy podle Havlíčka panuje na tom, že by se měly použít už dříve osvědčené dotační tituly jako COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Navíc by podle Havlíčka živnostníci mohli mít znovu možnost získat tzv. kompenzační bonus, pokud by opět měly propad tržeb například kolem 50 procent. Kompenzační bonus by podle Havlíčka musela schválit Sněmovna, COVID 2021 a Nepokryté náklady jsou schválené Evropskou komisí a pomoc z nich by mohla být vypsána prakticky okamžitě, řekl.

Zástupci podnikatelů žádají obnovu programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, tak jak ho vláda přislíbila pro automobilový průmysl. Podle Havlíčka by toto bylo komplikované, Evropská komise by podle něj zřejmě pomoc pro specifické obory neschválila. Pokud by ale podle Prouzy mohla tato pomoc fungovat pro výrobce automobilů, kteří se potýkají s nedostatkem čipů, nevidí důvod, proč by podporu neměli získat podnikatelé, kterým tržby poklesly v důsledku vládních opatření.

Vláda bude ve čtvrtek jednat o zpřísnění nařízení. Rozhoduje se mezi zrušením uznávání všech testů na koronavirus, pouze antigenních, variantou je i omezení pohybu u neočkovaných lidí. V případě, že se nebude možné ve službách prokazovat antigenními testy, zda zbydou PCR testy nebo jen očkování a prodělání nemoci, nemá podle Havlíčka už takový vliv a náhrady by měly být spuštěny v obou případech.

Uznávání PCR testů je podle Prouzy určitá cesta alespoň pro část lidí. Než vláda začne přijímat další restrikce, měla by zajistit dodržování stávajících. Kdo je nedodržuje, měl by být potrestán. Prouza poukázal na iniciativu Chcípl PES, která dlouhodobě opatření bojkotuje. Tomu měla vláda podle něj dávno zamezit.