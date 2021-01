Havlíček: Náhrady pro skiareály budou dle nákladů, nebo sedaček

Praha - Kompenzace pro uzavřené skiareály se budou počítat podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) buď přes náklady nebo sedačky lanovek, podobně jako v programu COVID bus. Po čtvrtečním jednání, kterého se účastnili premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a zástupci profesních organizací, to Havlíček řekl novinářům. Asociace horských středisek (AHS) podle svého ředitele Libora Knota preferuje kompenzaci přes místa na dopravních zařízeních, v ideální výši 100 procent. Náhrada by se měla týkat nákladů, nikoliv tržeb, řekl ČTK.

V případě nákladového režimu by podle Havlíčka mohla lyžařská střediska získat kompenzaci 65 procent provozních nákladů. Počítá se s tím, že mohou čerpat pomoc z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, měla by být také zahrnuta do programu COVID nájemné. Z těchto dvou programů by podle ministra mohli provozovatelé zimních středisek získat 15 procent nákladů, nový program by pokrýval dalších 50 procent.

V případě výpočtu na základě sedaček na lanovkách a vlecích se podle Havlíčka diskutuje o konkrétním systému i vynaloženém finančním obnosu. Mělo by to podle něj být, ať už se bude jednat o případ nákladového režimu nebo "sedačkovného" kolem jedné miliardy korun. Nechtěl ale o konkrétní částce zatím spekulovat.

AHS podle Knota chce kalkulace s náhradami za místa na dopravních zařízeních a v potaz se bral i typ zařízení. Tedy zda jde o kotvu, jednomístný vlek, sedačkovou lanovku s pevně danými sedačkami nebo třeba moderní sedačkovou lanovku s odnímatelnými sedačkami. "Konkrétní model dáváme nyní dohromady s představiteli skiareálů," řekl. Inspiraci vidí v programu COVID ubytování, kde jsou dotace přidělovány nejen na základě počtu pokojů, ale také jejich kvality.

Havlíček chce ještě dnes vytvořit k programu pracovní tým. Dotační titul má být do konce týdne připraven, aby ho v pondělí mohla probrat vláda.

Součástí dohody o kompenzacích bude podle Havlíčka i to, že provozovatelé skiareálů dohlédnou na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel. Neměl by se podle něj opakovat scénář vánočních svátků, kdy se ve střediscích bez kontroly a režimu pohybovalo velké množství lidí, kteří nedodržovali všeobecně nastavená pravidla. "My jsme to chápali, v tom slova smyslu, že doposud nebyly kompenzace k tomu, komplikovaně se ta pravidla dodržovala. V tuto chvíli budeme jednat o tom, aby tam byl zabezpečen takový režim, který bude eliminovat excesy, které jsme viděli v minulých dnech," řekl.

Pokud zůstanou lyžařská střediska uzavřená, není podle provozovatele areálu na Červenohorském sedle Martina Dubského v silách provozovatelů regulovat režim. "Ani to nebudeme dělat, stát s námi do této chvíle nespolupracoval, nevidíme důvod, proč by lidé nemohli na svah. Není to správné, ale ti lidé taky ukazují, co si o tom myslí," řekl ČTK.

Podle provozovatele lyžařského areálu v Hlubočkách u Olomouce Michala Stojmenova je tlak na dodržování režimu v uzavřených areálech nesmyslný, nikdo podle něj drába dělat nebude. "Musíme najmout lidi, kteří tady budou stát a budou vyhánět děti s boby a sáňkami? Ať si to dělají sami," řekl dnes ČTK Stojmenov. Podotkl, že v Německu policisté zabraňují autům vjíždět do lyžařských obcí, ale nikdo tam lidi na kopcích nerozhání.

Poukázal na to, že provozovatelé už v říjnu nabízeli zajištění bezpečného provozu v areálech, vláda to ale nepřijala. "Nevěřím tomu, že pro nás ohledně kompenzací vymyslí něco smysluplného," posteskl si.

"Pokud se dohodneme na nějakých kompenzacích, a my chceme jen zaplatit náklady, nic jiného, tak v tu chvíli jsme schopni a ochotni se pokusit tady to zajistit," řekl ČTK ředitel Ski bižu Pavel Bažant, jež provozuje tři největší lyžařská střediska v Jizerských horách. Podle něj budou teprve hledat způsob, jak dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel zajistit.

Lyžařská střediska jsou z nařízení vlády v boji proti koronaviru zavřená. V nové zimní sezoně mohla zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. V České republice je podle Havlíčka 450 skiareálů, jejichž činnost do státního rozpočtu ročně přináší 13 miliard korun. Zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel.

Kromě zástupců vlády se dnešního jednání účastnil také Knot z AHS a prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek.