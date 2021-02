Havlíček: Česko od března spustí plošné testování ve firmách

Praha - Česko od pondělí 1. března spustí plošné testování ve firmách. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Proplácet se budou čtyři testy na osobu za měsíc. V první fázi bude systém dobrovolný, později povinný, uvedl Havlíček.

Za zásadní označil, že testy bude možné provádět bez asistence zdravotníka. "Potřebujeme, aby se dostalo maximální množství testů do České republiky, aby se distributoři a dovozci dostatečně zazásobili. A během následujících několika dní, zatím nechceme stanovovat přesné datum, aby jich tady právě bylo dostatek, se přejde na systém povinný," řekl dnes ministr.

Úřad vlády už po středečním jednání kabinetu uvedl, že stát přispěje na jeden test maximálně 60 korun, testování bude částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Nárok se bude vztahovat jak na zaměstnance, tak na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve středu uvedl, že Havlíček na tripartitě oznámil, že kabinet schválil 11 produktů pro dobrovolné samotestování ve firmách. Podniky si je budou moci zakoupit od certifikovaných výrobců. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam udělených výjimek pro antigenní testy, které lze používat k samotestování. Kromě firem by je mohly používat také školy.

Havlíček už dříve řekl, že cena testu se pohybuje od 60 do 150 korun, v extrémech do 200 korun. Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované pracovníky hlásit hygienickým stanicím.

Odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Podle zdravotních pojišťoven by měli zaměstnance ve firmách testovat závodní a praktičtí lékaři nebo stávající odběrová centra. Samotesty by pak umožnily jen jako doplněk.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje opozice, požadují ho například Piráti a Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.