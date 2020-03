Havel: Zábrodský pro mě bude vždy legendou legend

Praha - Se smrtí legendárního hokejového útočníka Vladimíra Zábrodského ztratil jiný velikán českého hokeje Jan "Gusta" Havel nejen přítele, ale také svůj dřívější idol. Jak řekl ČTK, Zábrodský byl pro něho skutečnou legendou. Mistr světa z let 1947 a 1949 zemřel dnes ráno ve věku 97 let.

"Pro mě znamená jeho odchod ohromnou ztrátu pro český i československý hokej. Pro mě to byl největší hráč. Člověk, který bojoval za hokej i za vlast a který něco dokázal pro tuhle republiku, legenda legend. Šéf, za nímž šli nejen hráči, ale celý národ. Dožil se krásného věku. Nedá se nic dělat, život jde dál... Dej mu pánbůh lehké nebe. A hokejové nebe ho určitě přijme," řekl Havel.

Právě Zábrodskému vděčí sedmasedmdesátiletý bývalý útočník za to, jakým směrem se ubírala jeho kariéra. "Byl to někdo, kdo mě našel na Pašince a dostal mě do Prahy," připomněl Havel vesnici u Kolína, kde vyrůstal. "Pro mě byl už tehdy ohromnou ikonou a mě to hnalo dopředu, abych byl jako on, byl to zamlada můj idol," přiznal Havel.

"Mám na něho hrozně úžasné vzpomínky... Moc jsem chtěl mít ten jeho výborný bekhend, což mi pak i sám přiznal, že jsem ho měl ještě lepší, když šly ke stropu naše dresy při setkání sparťanských legend. A taky mě varoval, že mi dá za uši, pokud mu budu pořád vykat," smál se Havel, jenž rovněž patří do Klubu legend HCS.

Rázně také odmítl, že by měl Zábrodský prsty v zatčení hokejistů a vykonstruovaném procesu s nimi v roce 1950. Přestože byl největší osobností týmu, sám tehdy jako jeden z mála zatčen a odsouzen nebyl. "Bavil jsem se o tom s několika hráči, ať to byli z těch zatčených třeba Roziňák nebo Kobranov. Pan Zábrodský tehdy nepřišel do té hospody, kde je pozatýkali, jen proto, že jeho manželka rodila. Nepřipouštím vůbec variantu, že by on byl nějakým práskačem," zdůraznil Havel.

Pětašedesátiletý Pavel Richter se s "Vovkou", jak se také Zábrodskému přezdívalo, několikrát potkal na slavnostních akcích Sparty, když legendární útočník přiletěl do Prahy ze Švédska.

"Je mi hrozně moc líto, že se dozvídám takovou zprávu. Pan Zábrodský byl vynikající člověk s neuvěřitelným charisma. Byl jsem vždy moc rád, když jsem se mohl s takovým člověkem setkat a pobavit. Čest jeho památce!" řekl ČTK Richter. "Před chvílí jsem viděl pohřeb Dany Zátopkové. Je úplně neuvěřitelné, co ti lidi přežili a zažili," dodal.

Připomněl, že Zábrodský patřil k první veleúspěšné generaci československého hokeje. "Obrovský hráč. A je to patrné i z těch černobílých sestřihů, co lze vidět v televizi. Můžeme být všichni rádi, že před námi takoví hráči byli a razili cestu těm dalším. Generace, co přišly potom, musí být vděčné za to, že tady takoví hráči byli," uvedl Richter.

Při společných akcích sparťanských legend cítil, jak velký respekt si Zábrodský vybudoval. "Co vím z vyprávění těch starších hráčů, tak už v těch aktivních letech měl neskutečnou úctu a autoritu - co řekl v šatně, to platilo i na ledě. A respekt těch starších hráčů pokračoval i dál. Ať to byli Gusta Havel nebo Jirka Kochta, všichni ho obdivovali. A stejné to bylo i u těch dalších generací," přiblížil Richter.

"Pana Zábrodského považuji nejen já, ale i spousta fanoušků za největší legendu našeho klubu. Ve Spartě za sebou zanechal obrovskou stopu. Rodině přejeme hodně síly a vyjadřujeme upřímnou soustrast," uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.