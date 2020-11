Havel & Partners: Stále s napjatými plachtami, nástrahám navzdory

Největší nezávislá právnická kancelář v tuzemsku a střední Evropě vytěžila svou zkušenost ze složitých let 2008–2010, z nichž vyšla silnější než předtím. Vedení Havel & Partners příchod aktuální krize očekávalo a už před dvěma lety se na ni začalo připravovat. A byť pak udeřila v jiné podobě, bylo na co navázat. „Uvědomili jsme si, že musíme transformovat portfolio služeb. Zefektivnit fungování, reagovat rychle a přizpůsobit se situaci se na pozadí pandemie ukazuje jako klíčová výhoda,” podtrhuje řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Fotogalerie

Situace, kterou zažíváme v souvislosti s pandemií koronaviru, klade na manažery nároky, které nemají obdoby. Ze dne na den museli přizpůsobit myšlení a strategii vedení firmy pro boj s neviditelným nepřítelem, který významně zasáhl do všech oblastí byznysu. Jako neporažený může z této bitvy vyjít jen manažer, který dokáže rychle a adekvátně zareagovat na vzniklou situaci a co nejrychleji se změnám přizpůsobit. Když se mu to povede, získá náskok před konkurencí.

To jsou slova Jaroslava Havla, řídícího partnera Havel & Partners, největší nezávislé právnické kanceláře ve střední Evropě. Firma nabízí nejkomplexnější domácí a zahraniční poradenství pro všechny právní oblasti a podnikatelská odvětví. Sbírá prestižní ocenění za odbornost i značku, stará se o získávání a výchovu talentů, je nejvyhledávanějším zaměstnavatelem v oboru.

Ihned v březnu, kdy byla vláda v souvislosti s pandemií nucena přijmout bezprecedentní opatření, nabídla kancelář, pro niž pracuje více než 220 právníků a daňových poradců, svým klientům mimořádnou podporu a spolupráci. „Dopady krize umíme řešit s klienty velmi komplexně, a to i výrazně nad rámec pouhých právních a daňových otázek, ale i legislativně a obchodně, vztahově či strategicky,” uvádí Jaroslav Havel.

Budování prestižní značky

Příběh společnosti, která se stará o přibližně 100 z 500 největších světových společností (podle Fortune 500) a o téměř 50 firem ze žebříčku Czech Top 100, se začal psát v roce 2001. Petice mladých právníků s věkovým průměrem 27 let si tehdy předsevzala, že bude poskytovat špičkové právní služby s mezinárodním přesahem – a založila advokátní kancelář Havel & Holásek. „Začali jsme v nejhorší možné době. Žádná kancelář, patřící k první desítce na trhu, nezačínala po roce 2000 od nuly jako my. Pro nás je klíčové, že stále děláme práci, v níž vynikáme a která nás baví. Během téměř 20 let jsme vytvořili důvěryhodnou firemní značku, kterou klienti dobře znají a sami vyhledávají, neboť ví, že jim dokážeme vždy poskytnout rychlé a kvalitní služby na špičkové mezinárodní úrovni,“ říká jeden ze zakladatelů kanceláře Robert Nešpůrek.

Důležitým mezníkem se stal rok 2005, kdy společnost ukončila čtyřleté partnerství s firmou Deloitte a vydala se na cestu bez strategického partnera. Tržby i zisk kanceláře se do roka zdvojnásobily. Následoval personální a ekonomický růst, a to i v době globální finanční krize. V roce 2014 odešel Jan Holásek, a pražská kancelář se přestěhovala z Ungeltu do moderního administrativního komplexu ve Florentinu. Od roku 2018 působí firma pod názvem Havel & Partners.

2020: nejúspěšnější rok

Výkladní skříní kanceláře je poradenství při nákupech, prodejích či fúzování firem v nejrůznějších odvětvích, od nemovitostí po bankovní služby. Právní tým pro tuto oblast je s osmi desítkami právníků největší ve střední a východní Evropě. Ročně úspěšně dokončí až 100 podnikových nebo nemovitostních transakcí. Celková hodnota transakcí za posledních 15 let převyšuje částku 700 miliard korun.

Hlavním kapitálem, který dostal Havel & Partners na vrchol česko-slovenské advokacie, jsou špičkoví právníci. Firma klade velký důraz na získávání a další rozvoj talentovaných právníků napříč senioritou. Výsledek? Kancelář je podle české soutěže TOP Zaměstnavatelé šest let po sobě nejžádanějším zaměstnavatelem ve svém oboru. Podle kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, inovace nebo proslulost, je kancelář také pětinásobným držitelem titulu Czech Business Superbrands, který monitoruje nejlepší značky na českém trhu.

„Od března zažíváme v naší kanceláři nebývalou vlnu solidarity. Ještě více jsme posílili vzájemnou spolupráci a pracovali s obrovským nasazením, abychom našim klientům poskytli v této obtížné době maximální podporu. Jsem velice rád, že všechny kolegyně a kolegové jsou zdravotně v pořádku, ale také motivovaní k další práci. Věřím, že k tomu přispěla i řada ocenění naší práce, ať už to bylo nejprestižnější globální ocenění Chambers Europe Awards pro nejlepší advokátní kancelář v České republice či vynikající ratingy a řada cen v soutěži Právnická firma roku na Slovensku a v tuzemsku, kde jsme se stali absolutním vítězem. Rok 2020 je v tomto směru nejúspěšnějším v naší historii,“ doplňuje Robert Nešpůrek.

Krize jako příležitost

Recept na úspěch má Jaroslav Havel zdánlivě prostý: být vždy připravený na změny, umět je vytěžit a mít kvalitní lidi. „Z minulé krize z let 2008 a 2010 jsme vyšli silnější, a to díky přizpůsobení našeho byznys modelu. Po těchto zkušenostech jsme si nyní uvědomili, že musíme efektivně transformovat portfolio služeb. Zefektivnit fungování a stát se konkurenceschopnějším se na pozadí pandemie ukazuje jako klíčová výhoda,” doplňuje Havel.

Pomohly také nové technologie a propracovaná digitální strategie. Kromě digitalizace služeb i marketingu se kancelář Havel & Partners podílí na krizové legislativě, poskytuje svým klientům online vzdělávání. Připravila komplexní informační servis k pandemii, zapojila se do řady bezplatných online poraden, významně navýšila své pro bono aktivity. V neposlední řadě spolupracuje s řadou klíčových asociací a komor včetně Hospodářské komory ČR na snižování dopadů následků pandemie na českou a slovenskou ekonomiku.

V souvislosti s aktuálním poklesem české ekonomiky, jehož důsledkem byly a jsou závažné finanční problémy mnohých firem, oznámila kancelář vytvoření unikátního týmu pro financování, restrukturalizace a insolvence. „Aktuálně máme největší odborný tým právníků zkušených v této oblasti, který je připraven klientům v obtížné finanční situaci nabídnout nejucelenější právní poradenství na česko-slovenském trhu,” říká Jaroslav Havel.

Stěžovat si v bouři na to, že jsou velké vlny, nemá podle něj význam. „Je potřeba rychle rozhodnout, jak napnout plachty, aby loď plula správným směrem. Vnímejme nynější krizi jako příležitost, ze které můžeme vyjít znovu posíleni,” uzavírá řídící partner Jaroslav Havel.

Havel & Partners v číslech 6 kanceláří

2000 klientů

90 zemí světa

2 světových jazyků

70 % případů s mezinárodním prvkem