HAVEL & PARTNERS: Příběh úspěchu, který začal od nuly

Největší nezávislá právnická kancelář v Česku i ve střední Evropě nabízí nejkomplexnější domácí a zahraniční poradenství pro všechny právní oblasti a klíčová podnikatelská odvětví. Sbírá prestižní ocenění za odbornost i značku, stará se o získávání a výchovu talentů, je nejvyhledávanějším zaměstnavatelem v oboru. Za úspěchem HAVEL & PARTNERS jsou firemní hodnoty jako individuální přístup, vzájemný respekt, důvěra a loajalita.

Nespokojit se s dosaženým, ale jít stále kupředu! Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která se třikrát za poslední čtyři roky stala absolutním vítězem soutěže Právnická firma roku, je názorným příkladem, jak vypadá tato strategie v praxi.

Kancelář, která je s více než 220 právníky a daňovými poradci a zhruba 500 spolupracovníky, včetně inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě, rozšířila letos v létě své zastoupení pro západ České republiky. Její v pořadí šestá pobočka má od začátku srpna 2019 sídlo v Plzni. „Jednou z našich priorit je rozvoj služeb orientovaných na významné klienty, kteří jsou obchodně spjati s německy mluvícími zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem. Ať už jde o společnosti a privátní investory přímo z těchto zemí, nebo české subjekty, které do těchto zemí exportují či tam investují. Těmto klientům chceme být k dispozici i poblíž jejich působiště. Plzeň jakožto podnikatelské centrum západočeského regionu a univerzitní město s právnickou fakultou byla pro nás z hlediska lokalizace nové kanceláře jasnou volbou,“ vysvětluje řídící partner HAVEL & PARTNERS Jaroslav Havel.

Výrazné posílení v oblasti daní

Místopisnou expanzi doplnilo v tomto roce rozšíření daňové specializace společnosti. Do její poradenské skupiny s tímto zaměřením přišli specialisté z firmy TAX ADVISORY SERVICES, s nimiž dosud HAVEL & PARTNERS dlouhodobě spolupracovala. Vedoucí daňový poradce David Krch se po příchodu stal třicátým partnerem kanceláře a prvním partnerem výhradně odpovědným za oblast daní.

„Daňové právo patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem našich služeb. Prakticky u každé privátní nebo korporátní transakce, investice nebo jakékoliv obchodní činnosti dnes klienti požadují nejenom právní, ale i špičkový daňový servis. Vzrůstající poptávka po těchto službách v rámci jednoho komplexního poradenského balíku nás vedla k postupnému rozšiřování týmu specialistů na daňové právo,” říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Daňový tým HAVEL & PARTNERS se od září rozšířil o dalších 12 členů, převážně senior konzultantů s dlouholetou praxí v tzv. velké čtyřce. Klientům poskytuje komplexní služby ve všech oblastech daňového práva a daňového poradenství. Zajistí také kombinaci právní odbornosti se znalostí tuzemské i mezinárodní daňové problematiky.

Rekordní hospodářské výsledky

Pozici a renomé HAVEL & PARTNERS, která se stará o přibližně 100 z 500 největších světových společností (podle Fortune 500) a o téměř 50 firem ze žebříčku Czech Top 100, podtrhují hospodářské výsledky, které od vzniku firmy každoročně rostou.

Také po uplynutí první poloviny letošního roku se kancelář výrazně přiblížila k nejvyšším ročním tržbám ve své historii. Obrat za čisté právní služby se v prvních šesti měsících meziročně zvýšil o 11,4 procenta. Dvojciferným tempem rostly všechny tři klíčové centrály v Praze, Brně a Bratislavě, na Slovensku dokonce o více než 20 procent. Ziskovost rostla dokonce ještě rychleji než obrat.

„Obdobně jsme na tom zatím i ve druhé polovině roku, vše tedy nasvědčuje tomu, že letošní tržby za čisté právní služby přesáhnou 800 milionů korun. Dohromady s inkasní agenturou Cash Collectors budou tržby za celou skupinu poprvé atakovat hranici jedné miliardy korun,” vypočítává řídící partner Jaroslav Havel.

Bylo jich pět

Kancelář pod názvem Havel & Holásek založila v roce 2001 pětice mladých právníků s věkovým průměrem 27 let. Jaroslav Havel, Jan Holásek, Marek Vojáček, Robert Nešpůrek a Ondřej Petr se blíže poznali v průběhu studií, čtyři z nich byli i kolegové z mezinárodní právnické firmy Linklaters. Od začátku bylo jejich cílem poskytovat špičkové právní služby s mezinárodním přesahem.

Důležitým mezníkem se stal rok 2005, kdy společnost ukončila čtyřleté partnerství se společností Deloitte a vydala se vlastním směrem bez vazby na jednoho strategického partnera. Tržby i zisk kanceláře se do roka zdvojnásobily.

Následoval personální a ekonomický růst, a to i v době globální finanční krize. Už deset let po založení byla firma největší nezávislou advokátní kanceláří ve střední Evropě. V roce 2014 odešel Jan Holásek a pražská kancelář se přestěhovala z Ungeltu do moderního administrativního komplexu ve Florentinu. Tuto „dobrou adresu“ získala také Akademie Havel, Holásek & Partners - vzdělávací institut založený v témže roce s cílem nabízet klientům i zaměstnancům kanceláře vzdělávání v oblasti práva a managementu na té nejvyšší úrovni, který dnes svou kvalitou a rozsahem nemá na trhu obdoby. Od roku 2018 působí kancelář pod novým názvem HAVEL & PARTNERS. Tato změna však neznamenala odklon od dosavadního směřování. „Změnil se jen název, my ne,“ říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Transakce za 20 miliard eur

V současnosti nabízí HAVEL & PARTNERS nejkomplexnější poradenství pro všechny právní oblasti a klíčová podnikatelská odvětví. Potvrzují to i výsledky soutěže Právnická firma roku, podle kterých kancelář získala nejvyšší ohodnocení ve všech 15 odborných kategoriích. Napříč svými obory kancelář pravidelně získává i globální ocenění.

Firma se rovněž může pochlubit jednou z nejstabilnějších klientských základen na trhu. Pracuje pro více než 1500 klientů, radí třetině nejbohatších Čechů a Slováků, tedy asi 250 elitním podnikatelům a jejich rodinám. K tomuto účelu má od roku 2008 specializovaný tým, který je s 20 seniorními právníky a daňovými odborníky včetně společníků největší na česko-slovenském trhu.

Výkladní skříní kanceláře je poradenství při nákupech, prodejích či fúzování firem v nejrůznějších odvětvích, od nemovitostí po bankovní služby. Právní tým pro tuto oblast je s osmi desítkami právníků největší ve střední a východní Evropě. Ročně úspěšně dokončí až 100 podnikových nebo nemovitostních transakcí. Objem těchto operací dosáhl za posledních 10 let skoro 20 miliard eur.

Nejžádanější zaměstnavatel v oboru

Kapitálem firmy jsou špičkoví odborníci, firma proto klade velký důraz na získávání a další rozvoj talentovaných začínajících právníků, stejně jako seniorních advokátů s praxí a zkušenostmi. HAVEL & PARTNERS je už pět let po sobě nejžádanějším zaměstnavatelem v oboru práva podle české soutěže TOP Zaměstnavatelé. Podle kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, inovace nebo proslulost, je kancelář také čtyřnásobným držitelem titulu Czech Business Superbrands, který monitoruje nejlepší značky na českém trhu.

„Začali jsme v nejhorší možné době. Žádná kancelář, patřící k první desítce na trhu, nezačínala po roce 2000 od nuly jako my. Pro nás je klíčové, že stále děláme práci, v níž vynikáme a která nás baví. Během 15 let jsme vytvořili důvěryhodnou firemní značku, kterou klienti dobře znají a sami vyhledávají, neboť ví, že jim dokážeme vždy poskytnout rychlé a kvalitní služby. To je pro nás velkým závazkem i motivací pro nadcházející období, v němž chceme být i nadále dynamickou, chytrou a inovativní firmou, která se nejenom učí od těch nejzkušenějších, ale i sama udává trendy. Řídící partner Jaroslav Havel u příležitosti 15. narozenin HAVEL & PARTNERS v roce 2016