Hasil, známý jako Král Šumavy, byl hrdina, zaznělo na mši

Lažiště (Prachaticko) - Desítky lidí se dnes v Lažišti na Prachaticku zúčastnily vzpomínkové pohřební mše za protikomunistického odbojáře Josefa Hasila, který byl známý jako Král Šumavy. Byl odvážný i zbožný, hrdina, zachránil desítky lidí před vězením a smrtí, bojoval za svobodu, řekl v kostele svatého Mikuláše organizátor mše Pavel Horešovský. Hasil zemřel 16. listopadu v 95 letech v USA, kde po emigraci žil.

Při mši se vzpomínalo na Hasilovu rodinu i další, kteří mu pomáhali a strávili mnoho let ve vězení. "Až teprve teď si všechno uvědomuji. Když je člověk mladý, tak si to nedovede sesumírovat. Teď si to uvědomuji a tím je soucítění s ním větší," řekl po mši ČTK Hasilův syn Josef Vávra.

Hasil neměl rád přezdívku Král Šumavy, říkával, že je Pepík ze Zábrdí. Věřil, že mu pomáhaly čtyři věci: modlitba k Panně Marii před každým přechodem hranic, jeho instinkt, výborný sluch a dalekohled.

"Pepík byl úžasný, dobrý člověk. Odvážný. Bývalí mocní z něj udělali hrdlořeza, on ale nikoho nezabil, ani neměl vztah ke zbraním, byl hluboce věřící. Josef Hasil by měl být uznávaný a žáci a studenti ve školách by se o něm měli učit jako o hrdinovi své doby, což zatím není," řekl ČTK Horešovský, autor pomníku Hasilova bratra Bohumila v Českých Žlebech.

Mše se zúčastnil i 77letý Josef Drašnar, jehož matka, otec i strýc Hasilovi pomáhali, komunisté je zatkli a věznili - Drašnarova matka byla ve vazbě a vězení 13 let. V dětství se pak o něj starali prarodiče.

"Mé rodiny se to dotklo hrozně. V době jeho operací jsem byl dítě, bylo mi devět roků. Než matku zatkli, žil jsem bezproblémově. Zatčením to skončilo a nastalo trauma, které mám dodnes. Nedávám to za vinu panu Hasilovi, ale lidem, z nichž se část později stala disidenty, do roku 1968 byli fanaticky zaměřeni směrem na východ," řekl ČTK Drašnar.

Hasil podle něj odvážně pomáhal lidem, kteří prchali z Československa. Osobně se poznali v roce 1991. "Přišel za mou matkou a z jejich rozhovoru jsem poznával, co je asi za člověka. Úžasně citlivý, zbožný, slušný. Když jsem se zeptal: 'Měl jste strach?', říkal: 'Ani se neptej'. Měl strach, byl normální, ale byl odvážný a byl si vědomý, co asi jeho známí, potomci a sourozenci, kteří byli ochotni mu pomáhat, museli prožít," řekl Drašnar.

Míní, že obdiv a vděk zasluhují ti, kteří mu pomáhali a komunisté je pronásledovali. "Ještě dnes se najdou tací, kteří pana Hasila odsuzují, co způsobil. Ale z jeho sourozenců, nebo moje matka, nikdo neřekl proti panu Hasilovi ošklivé slovo," řekl Drašnar, rodák z Písku.

Spisovatel David Jan Žák, který o převaděči napsal román Návrat Krále Šumavy, v něm vidí hrdinu. "Josef Hasil nám ukázal, že se člověk nesmí podělat. Ve chvíli, kdy cítí, že je něco špatně, tak musí sám začít bojovat a věci napravovat. Upřednostnil boj za druhé lidi před svým pohodlím. To je obrovská věc," řekl ČTK Žák po bohoslužbě.

Josef Hasil převáděl na přelomu 40. a 50. let minulého století lidi z Československa na Západ. On i bratr Bohumil se stali agenty americké zpravodajské služby. Josef Hasil zemřel v půlce listopadu ve věku 95 let. V roce 2001 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství.