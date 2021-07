Hasiči zasahují po výbuchu v Preolu v Lovosicích, čtyři lidé jsou zraněni

Lovosice (Litoměřicko) - Hasiči zasahují od noci po výbuchu v areálu výrobce biopaliv Preol v Lovosicích na Litoměřicku. Vyhlásili třetí, tedy druhý nejvyšší, stupeň poplachu. Zdravotnická záchranná služba převzala k ošetření čtyři zraněné a popálené zaměstnance. Příčinou výbuchu byla zřejmě závada na separátoru řepky. Explodoval vysoce hořlavý hexan, používaný při lisování řepky, linka byla v době havárie odstavená, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Rudolf.

První byli podle něj na místě hasiči Lovochemie. "Dostali informaci, že v dané budově došlo k drobnému zahoření, oni to šli prozkoumat. Došlo k zahoření na kabelovém vedení, na elektroinstalaci. To zlikvidovali a při návratu došlo k neočekávanému výbuchu hexanu. To nikdo neočekával, protože linka byla odstavená, byla na ní plánovaná údržba. Bude předmětem šetření, jak k tomu všemu mohlo dojít," dodal mluvčí hasičů.

Preol patří do skupiny Agrofert. Její mluvčí Karel Hanzelka dnes ČTK řekl: "Ta událost se stala v době, kdy nabíhala odstávka a naši lidé říkají, že dodrželi veškeré předpisy a nařízené postupy, takže je pro nás otázkou a záhadou, co je příčinou. V tuto chvíli to nevíme, bude se to vědět v nejbližších dnech." Na místo už podle něj míří kriminalisté. Brzy je podle Hanzelky zatím i na odhad škod. "Nedošlo k žádnému ohrožení životního prostředí ani zdraví obyvatelstva, dovnitř nás ale zatím nepustili," dodal.

Záchranáři na místě ošetřili čtyři lidi. "Tři byli zraněni, jeden utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do pražského popáleninového centra," řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Další dva muži byli se středně těžkým poraněním převezeni do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřicích. Čtvrtý muž nebyl podle Voleníka zraněn, ale do nemocnice ho převezli s kardiovaskulárními potížemi. Podle Hanzelky jsou všichni zranění mimo ohrožení života.

Podle krajské policejní mluvčí Aleny Bartošové přijala policie oznámení o výbuchu v pondělí ve 22:47. Kvůli zásahu musela policie v noci uzavřít silnici I/15. "Ta už je ale opět průjezdná," řekla mluvčí. Zavřená byla také železniční trať Louny - Česká Lípa. V úseku Žalhostice - Lovosice nahradily podle informací z Českých drah vlaky autobusy. Před 09:00 byl ale provoz na trati obnoven.

Preol je zpracovatelem řepkového oleje a největším výrobcem biopaliv v Česku a zabývá se také výrobou řepkového oleje pro použití v potravinářství. Patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle hasičů exploze nastala v hale o rozměrech 35 krát 20 krát 25 metrů. V noci na místě zasahovalo 12 jednotek, dopoledne už jich tam podle Rudolfa bylo jen sedm. Pět jednotek doplňuje vodu do hasicího systému budovy, další dvě přímo zasahují. "V tuto chvíli už můžeme i dovnitř, i halu jsme rozebírali zevnitř," řekl mluvčí hasičů. Stále ale hasiči měří koncentraci hexanu, zaplavují separátor a technologii ochlazují. Žádné nebezpečné látky do ovzduší podle něj neunikly, na Labi hasiči postavili norné stěny. Zásah podle Rudolfa potrvá do večera.

Ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) ČTK řekl, že hasiči už dostali požár pod kontrolu, není tak podle něj nutné svolávat krajský krizový štáb. "Jsme ve spojení s městem Lovosice, ale nic nepotřebují, nehrozí tam žádné nebezpeční," řekl ČTK hejtman. Podle lovosického starosty Milana Diana (ANO) je ve městě klid. Žádné nebezpečné látky do ovzduší neunikly a obyvatelé města nejsou ohroženi.