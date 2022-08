Hasiči ve Hřensku se mohou otestovat na covid v záchranářském kamionu

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči ve Hřensku mají možnost se otestovat metodou PCR na covid v záchranářském kamionu Golem. Ti, kteří byli testováni pozitivně pomocí antigenních testů, nemusí kvůli PCR testům jezdit do vzdálenějších měst, například do Děčína nebo do Ústí nad Labem. Nejméně dva členové velícího štábu jsou pozitivní. Mezi jednotky se nákaza nedostala. Novinářům to dnes řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Doplnil, že vzorky z kamionu se okamžitě odesílají do laboratoře, kde pražští záchranáři zajistili přednostní zjištění výsledků. "Nám odpadává složitější převážení lidí, pokud by byli pozitivní, někam do děčínské nebo ústecké nemocnice," uvedl mluvčí.

Na PCR test do nemocnice odjeli v úterý tři členové štábu. Kavka řekl, že dva jsou pozitivní, je však možné, že se potvrdila nákaza také u třetího člena. "Došlo k obměně štábu. Testujeme se opravdu pravidelně," řekl k opatřením mluvčí.

Dnes se podle Kavky lehce zranili dva hasiči. Dosud bylo ošetřeno 52 hasičů. Na místě jich zasahuje okolo 1000. Požár v Českém Švýcarsku, který hoří jedenáctým dnem, chtějí zlikvidovat do několika dnů. V pondělí ho dostali pod kontrolu a také dnes pokračují ve snaze zmenšit jeho plochu, stále hoří na ploše kolem 500 hektarů.