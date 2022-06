Hasiči v Rapotíně zachránili tři třítýdenní čápy, jednoho z rodičů srazilo auto

Tři třítýdenní čápy 7. června 2022 evakuovali hasiči z hnízda v Rapotíně na Šumpersku. Stalo se tak poté, co jednoho z jejich rodičů srazilo auto a čáp střet nepřežil. Podle odborníků by přeživší dospělý pták péči o mláďata sám nezvládl, hasiči je proto předali do tamní záchranné stanice.

Rapotín (Šumpersko) - Tři třítýdenní čápy dnes odpoledne evakuovali hasiči z hnízda v Rapotíně na Šumpersku. Stalo se tak poté, co jednoho z rodičů srazilo auto a čáp střet nepřežil. Podle odborníků by přeživší dospělý pták péči o mláďata sám nezvládl, hasiči je proto předali do tamní záchranné stanice, kde jim bude bude poskytnuta náležitá péče. ČTK o tom dnes informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová. Čapí pár se na uměle vybudované hnízdo v Rapotíně vracel řadu let. Pracovníci stanice dnes ČTK řekli, že v péči budou mít čápata zřejmě až do konce prázdnin.

"Podle ornitologa ze záchranné stanice v Rudě nad Moravou by přeživší pták péči o mláďata sám nezvládl, s velkou pravděpodobností by uhynula. Využili jsme proto výškovou techniku a ze známého rapotínského hnízda jsme je s odborníkem přemístili do bezpečí, poté byla převezena na záchrannou stanici," uvedla mluvčí hasičů.

Podle Jitky Maixnerové ze záchranné stanice v Rudě nad Moravou byla čápata příliš malá na to, aby se o ně postaral pouze zbývající čáp z páru. "Záleží při těchto okolnostech na tom, jak jsou mláďata stará a zda jsou bez peří, a také na počasí. Pokud jsou bez peří, musí jeden z rodičů sedět na hnízdě a zahřívat ho, zvlášť když prší. V tomto případě byla mláďata moc malá, ani se o tom nediskutovalo, sundala se z hnízda," řekla dnes ČTK pracovnice stanice.

Péče o čápata bude podle ní poměrně náročná a vyžádá si několik týdnů pomoci. "Tak stará mláďata se musí krmit často, musejí mít pestřejší stravu a navíc musí být podávána nakrájená na kousíčky, naštěstí však v noci spí a v tuto dobu se nekrmí. Počítáme, že je budeme takto krmit minimálně měsíc, než začnou žrát sama. Budou tady však do července, do srpna, než dostanou kroužek a vypustíme je," doplnila Maixnerová. Čáp, který kolizi s autem nepřežil, je podle ní na pitvě a zatím není jasné, zda šlo o matku, či otce.

Podobná situace se odehrála letos v květnu ve Šťáhlavech na Plzeňsku, i tam hasiči zachránili tři čapí mláďata. Jeden až tři dny stará čápata přišla o jednoho z rodičů - čapího samce zabil elektrický výboj z trafostanice u řeky Úslavy, 150 metrů od paty komína, na kterém čápi hnízdili. Pokud u čápů zůstane jen jeden z rodičů, není v jeho silách takto malá mláďata úspěšně odchovat, řekl tehdy ČTK vedoucí záchranné stanice Karel Makoň.