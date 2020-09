Hasiči rozvezli krajským sborům roušky určené pro volby

Praha - Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) ve středu distribuoval do krajských hasičských sborů 3,2 milionu roušek určených do volebních místností pro říjnové krajské a senátní volby. ČTK o tom dnes informovala mluvčí hasičů Nicole Studená. Příslušníci krajských sborů nyní roušky rozpočítají a následně rozvezou do zhruba 400 míst po republice, odkud budou dále distribuovány do volebních místností.

Například pražští hasiči na twitteru uvedli, že dnes roušky rozvážejí do úřadů městských částí. Celkem 143.000 kusů poputuje do obcí v Libereckém kraji, informovali liberečtí hasiči.

Do distribuce roušek pro občany starší 60 let, kteří od státu po středečním rozhodnutí vlády dostanou jeden respirátor a pět roušek, zatím není HZS ČR zapojen. "Nicméně jsme připraveni v případě potřeby kdykoli zapojit naše příslušníky i techniku ve prospěch našich občanů," uvedla Studená. Rozvoz ochranných prostředků bude v gesci České pošty.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes na twitteru uvedl, že policie a hasiči začali vyskladňovat roušky a respirátory pro seniory z policejního skladu v Opočínku. Podle dat Českého statistického úřadu by měl stát vydat zhruba 2,8 milionu respirátorů a přibližně 14 milionů roušek.

Ve volebních místnostech budou během říjnových krajských a senátních voleb zajištěny dezinfekce. Volby budou podle příprav ministerstva vnitra provázet i další bezpečnostní opatření, například dodržování rozestupů nebo povinnost mít roušku tak, aby bylo hlasování pro voliče bezpečné. Lidé, kteří budou v době voleb v karanténě, budou hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

Komise ve volebních místnostech bude vybavena rouškami i rukavicemi. Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou, po vstupu si vydezinfikuje ruce. S komisí musí komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti vyznačena. Dvoumetrové odstupy bude muset dodržovat i od ostatních voličů.

Stát má nyní podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministerstvo vnitra podle dřívějšího Hamáčkova vyjádření zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2, které jsou ve skladu v Opočínku.