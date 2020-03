Hasiči na Šumpersku zachránili dítě z pětimetrové studny

Z pěti metrů hluboké studny zachránili 27. března 2020 šumperští hasiči malého chlapce. Dítě do špatně viditelné studny spadlo v nestřeženém okamžiku, bylo však při vědomí a s hasiči při zásahu spolupracovalo.

Šumperk - Z pět metrů hluboké studny zachránili dnes kolem poledne šumperští hasiči malého chlapce. Dítě bylo při vědomí a s hasiči při zásahu spolupracovalo. Ze studny jej vyprostili za pomoci lezecké techniky. Chlapce poté předali záchranné službě, informovala ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Chlapec do studny spadl před polednem. Stalo se to nedaleko Šumperka ve směru na Vikýřovice. "Po průzkumu hasiči zjistili, že je dítě při vědomí a při vyproštění bude spolupracovat. Propadlo se do nezakryté staré studny z betonových skruží, která se nacházela na zarostlém pozemku, a byla tak velmi špatně viditelná," uvedla mluvčí hasičů.

Jeden z lezců k chlapci slanil a poté jej s pomocí takzvané trojnožky a lezeckého trojúhelníku vytáhli hasiči ven. "Chlapec na závěr za odměnu za statečnost dostal plyšového hasičského medvídka," dodala mluvčí.

Podobný případ, bohužel s tragickým koncem, se stal na konci února ve Zlatých Horách na Jesenicku. Do nevyužívané zakryté studny na pozemku domu, o které nevěděli ani jeho majitelé, spadla šestiletá dívka. Po dítěti marně pátrali několik hodin policisté, hasiči i stovky dobrovolníků, nakonec však byla nalezena mrtvá.