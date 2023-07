Hasiči mají pod kontrolou požár lesa na Písecku, dohasili požár na Sokolovsku

Jetětice/Svatava - Požár u Jetětic na Písecku, který zasáhl zhruba 40 hektarů lesa, mají hasiči pod kontrolou. Vyhlásili lokalizaci, požár se nešíří. Novinářům to dnes po 11:00 řekl ředitel jihočeských hasičů Martin Sviták. Hasiči zlikvidují požár v řádu dnů. Při zásahu se zranilo pět hasičů, nikdo z nich ale není v nemocnici. Hasit pomáhají tři vrtulníky. Příčina požáru ani výše škody zatím nejsou známé. Při zásahu pomohl dnes i ranní déšť. Požár likviduje kolem 200 hasičů, zasahuje asi 30 cisteren. Hasiči budou pracovat i přes noc.

"Vyhlásili jsme lokalizaci v 10:30, ale pokračují likvidační práce, které budou do večera. Nesnižujeme jednotky. Požár se nešíří a plamenné hoření v současné době už není. Plochu se teď snažíme takzvaně čistit, to znamená nacházet ohniska a zalívat je takzvaně načisto. V následujících hodinách budou hasiči procházet terén, ať už s hadicí a proudnicí nebo i s dohašovacím zařízením na zádech, s ruční pumpou. Budou hledat skrytá ohniska a dohašovat," řekl ředitel.

Požár vypukl v sobotu, hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř. Vyžádali si i letecké hašení a výpomoc hasičů Středočeského a Plzeňského kraje. Je to nejrozsáhlejší požár v kraji za několik měsíců. Na místě je ode dneška asi 30 termokamer, které hasiči využijí pro vyhledávání skrytých ohnisek, uvedla na webu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V noci bylo ohnisek požáru víc, ale podařilo se je lokalizovat. Požár by měli hasiči zlikvidovat v řádu dnů, dodal Sviták. Místa, kde hořelo či hoří, jsou hodně suchá. Náročná je pro hasiče kombinace terénu a extrémního horka. "Obyvatelé nejsou v ohrožení. Požár se odehrává v lesním porostu, částečně jsou tam meze a vymýcené části lesa, všechno je to v dostatečné vzdálenosti od obydlených částí, od vesnic, případně od táborů nebo chat. Bohužel máme z podvečera a noci pět zraněných hasičů, v drtivé většině je to kombinace nadýchání kouře, horka a vyčerpání," řekl ředitel. Zranili se čtyři profesionální hasiči a jeden dobrovolný.

V sobotu vedli hasiči hlavní útok směrem k Orlické přehradě. Bylo to v době, kdy zjistili, kam se požár šíří, po směru větru. Důležité bylo, aby se nedostal do kaňonu poblíž přehrady, řekl ředitel. Dnes pomohl i déšť, pršelo kolem 7:00.

Na místě zasahují i tři vrtulníky. Dva policejní a jeden letecké hasičské služby, kterou objednávají ministerstva zemědělství a životního prostředí. Každý z policejních má vak s objemem 1000 litrů vody, hasičský 3000 litrů. Vodu berou z Orlické přehrady. "Letecká technika dodává vodu tam, kde je to složité pro jednotky," řekl ředitel. Vrtulníky monitorují ze vzduchu i případný požár, kterého by si ze země hasiči nevšimli. Na Písecku tak stát využil smlouvu na leteckou hasičskou službu hned po začátku její platnosti, od soboty do poloviny září ji soukromými vrtulníky zajišťuje slovenská společnost Heli Company. V pondělí už zřejmě nebudou vrtulníky potřeba, řekl Sviták. Na hašení už padly miliony litrů vody.

Policejní vrtulník nemohl dnes kvůli dešti vzlétnout hned brzy ráno, zapojil se okolo 7:30. V sobotu shodil postupně 49 vaků s vodou, uvedla mluvčí. Na místo dorazili i hasiči ze Středočeského a Plzeňského kraje. "Žádost z Jihočeského kraje zněla především na velkoobjemové cisterny a čtyřkolky. Z obou krajů přijelo deset kusů zásahové techniky s 30 hasiči. Jihočeský kraj má v tuto chvíli nasazených 23 profesionálních a dobrovolných jednotek," uvedla mluvčí. Po ranním monitoringu místa přeskupili hasiči jednotky tak, že ze tří bojových úseků vznikly čtyři, aby byla technika rozmístěná účelněji, uvedla mluvčí.

Jihočeští hasiči likvidovali v sobotu další desítky požárů v přírodě. Kvůli suchému počasí od začátku července vzrostl hasičům počet zásahů. Běžně v průměru za týden na jihu Čech likvidují asi 20 požárů. Jen za první červencový týden jich bylo na 70.

Hasiči už zlikvidovali požár lesa na Sokolovsku, večer se tam vrátí na kontrolu

Karlovarští hasiči už odjíždějí z místa většího požáru lesa mezi Svatavou a Boučím na Sokolovsku. Vznikl v sobotu večer na ploše zhruba 200 krát 200 metrů a bojovalo s ním 12 jednotek, přes 50 hasičů. Večer se vrátí na kontrolu, další monitoring bude v pondělí dopoledne, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

"Pokud bude vše bez příznaků hoření, místo události si převezme revírník, který by pak zítra odhadl škodu na porostu. Příčina vzniku je v šetření," uvedl. Revírník už byl dnes na místě. Kasal neuvedl, zda jde o soukromý, státní nebo obecní les.

Oheň se rozšířil i do korun stromů. Místo bylo těžce přístupné. Karlovarští hasiči v sobotu večer vyhlásili druhý stupeň poplachu. Poplachové stupně jsou čtyři a určují se podle počtu vyslaných jednotek.

"Už v jednu hodinu v noci se snížil počet jednotek u zásahu," řekl mluvčí. Na hlídání prostoru zůstaly na místě tři z původních 12. "Od nedělního rána kontrolovaly termokamerou a drony místo požáru a dohašovaly nalezená ohniska," uvedl Kasal.

Požár vznikl v sobotu kolem 21:00. Vzhledem k pozdní hodině nebylo možné nasadit letecké hašení. Hasiči zřídili čerpací stanici pro doplnění požární vody na služebně hasičů v areálu sokolovské chemičky. V Sokolově a v areálu chemické firmy byl zvýšený pohyb zásahové techniky se zapnutými majáky, která zajišťovala doplňování požární vody pro lesní požár u Svatavy, řekl mluvčí.

Podle něj patří požár u Svatavy k letošním větším a náročným zásahům. O něco větší byl zřejmě oheň v lesích okolo Šindelové na Sokolovsku 26. června. Hasil ho ze vzduchu vrtulník. Na zásahu se tam podílelo 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Podobně jako v okolí Svatavy monitorovali celý prostor termokamerou i dronem.