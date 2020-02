Hasiči dokončili ve Slepoticích likvidaci drůbeže v první hale

Slepotice (Pardubicko) - Hasiči dokončili likvidaci drůbeže v první z pěti hal chovu ve Slepoticích na Pardubicku, kde byla potvrzena ptačí chřipka. Usmrtili plynem a vyvezli kolem 6000 krůt, v jejichž chovu se onemocnění rozšířilo. Manipulace byla náročná, každá krůta vážila kolem 20 kilogramů. Halu začali hasiči plnit oxidem uhličitým v noci na dnešek. "Druhou halu se budeme snažit vyklidit ještě dnes, ve středu chceme začít pracovat v další," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Podle veterinářů je postup velmi rychlý. Veterináři dnes oznámili, že nákaza ve druhém chovu firmy Moras nebyla potvrzena a 120.000 brojlerů se tak utratit nemusí.

Hasiči budou postupně utěsňovat a plnit plynem zbývající tři haly, v nichž společnost Moras Moravany chová brojlery. Bude nutné jich usmrtit asi 130.000. Ve druhém středisku firmy v nedalekých Moravanech se nákaza u 120.000 brojlerů nepotvrdila, utratit se nemusí.

Všichni zasahující musí v ohnisku nákazy používat ochranné jednorázové obleky, gumové rukavice a chránit si musí i dýchací cesty. Plyn se pouštěl do haly celou noc. "Zaplynování je složitý proces, při kterém je postupně zvyšována koncentrace oxidu uhličitého tak, aby zvířata nejprve usnula a poté se už neprobudila," uvedla Horáková. Poté hasiči změří koncentraci plynu v hale, po vyvětrání do ní mohou vstoupit a naložit a vyvézt usmrcené ptáky. Nákladní auta je nutné před odjezdem dekontaminovat.

Druhá hala se začala dnes v 10:00 plnit větší koncentrací oxidu uhličitého, aby se proces zrychlil. Likvidace chovu by měla trvat do pátku. Ve Slepoticích působí kolem 50 hasičů z Pardubického kraje a záchranných úvarů Hlučín a Jihlava, střídají se ve směnách. Další posily ani povolání armády nejsou zatím nutné. Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové zatím nepřišel od ministerstva zdravotnictví žádný požadavek, aby zasahujícím týmům pomohla armáda.

Video: Veterináři vytyčili ochranné pásmo kolem ohniska ptačí chřipky ve Slepoticích

18.02.2020, 15:09, autor: Josef Vostárek, zdroj: ČTK

Předseda představenstva firmy Moras Zdeněk Barták odhadl škodu přímo na drůbeži, která měla jít na porážku, do deseti milionů korun. Další škoda vznikne odstavením provozu zhruba na měsíc. Část by firmě mělo uhradit pojištění, další část kompenzace od státu.

Kvůli nákaze bylo vyhlášeno ochranné tříkilometrové pásmo a desetikilometrová zóna zvýšeného dozoru. Pro obyvatele to znamená, že musí sledovat zdravotní stav domácí drůbeže, nepřesouvat ji ani produkty chovu a nepořádat výstavy. Veterináři do 21. února sepíšou seznam chovaných ptáků, usmrtit by se museli pouze v malochovu, kde by zjistili nákazu ptačí chřipkou.

Ptačí chřipka už se letos objevila v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu s 15 kusy drůbeže. Velká nákaza ptačí chřipkou postihla Pardubický kraj v roce 2007, kdy na Orlickoústecku veterináři rozhodli o usmrcení zhruba 173.000 kusů drůbeže, většinou v komerčních chovech. V roce 2017 se objevil virus na Orlickoústecku a Chrudimsku, usmrceno bylo několik desítek kusů drůbeže.

Viry ptačí chřipky jsou běžné u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8 potvrzený v komerčním chovu je nebezpečný pro ptáky, lidem neublíží.