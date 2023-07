Hašek: Státy EU mají nabídnout azyl ruským sportovcům, kteří odsoudí válku

Státy Evropské unie by měly zajistit azyl pro ruské a běloruské sportovce, kteří odsoudí ruskou agresi na Ukrajině. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku to v úterý řekl bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek, který jednal s europoslanci o tom, jak znemožnit mezinárodní starty ruských sportovců propagujících režim prezidenta Vladimira Putina. Pokud sportovci válku jasně neodsoudí, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani na olympiádě příští rok v Paříži, dodal Hašek.

Jeden z nejúspěšnějších hokejistů české historie a olympijský vítěz z her v Naganu v roce 1998 dorazil mezi evropské zákonodárce v rámci své dlouhodobé snahy o vyloučení ruských a běloruských sportovců. To je podle něj momentálně jedinou možností, jak zabránit propagaci války.